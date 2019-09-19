Рассказали, сколько денег выделят чиновники на жилье переселенцам-участникам АТО

Из госбюджета выделят деньги на жилье переселенцам-участникам АТО. Фото: ДонПресс

На финансирование обеспечения жильем переселенцев-участников АТО в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год заложили 248 млн грн.

"Сделала все, чтобы известное Постановление 280 получила кардинально новое финансирование в новом бюджетном году. Если в 2019 году было заложено 25 млн грн и дополнительно выделили еще 35 млн грн (62 млн в целом), то на 2020 год мы заложили в проект бюджета 248 млн грн", – написала глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что министерство работает над отдельными программами софинансирования строительства жилья для целевой аудитории АТО-ВПО в формате частно-государственного партнерства. При этом уровень участия государства с беспроцентным кредитом изменяются от 70 до 50%.

"Дополнительно, есть понимание правительства о том, что в случае наполнения специального Фонда Кабмина, часть его денег будет перераспределяться в том числе и на обеспечение жилья для АТО-ВПО", – добавила Коляда.

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В Мариуполе за 2 года была приобретена 131 квартира для временного проживания переселенцев, а также реконструировано 2 жилых многоквартирных дома.