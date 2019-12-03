Рассказали про новые особенности пересечения КПВВ на Донбассе

С 28 ноября начали действовать новые правила пересечения линии разграничения.

Они работают только на украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ), расположенных на линии разграничения. На контрольно-пропускных пунктах ЛДНР собственные правила. Поэтому закон на них не действует.

Gazeta.ua узнала, какие изменения начали работать на КПВВ для украинцев.

1. Пересечение линии разграничения гражданами, транспортом и провоз грузов осуществляется исключительно через определенные контрольные пункты. Вне их перемещения через линию разграничения запрещена.

На Донбассе действуют 5 КПВВ: 4-в Донецкой области и 1-в Луганской состоянию на 2 декабря.

В новом "Порядке въезда лиц, перемещение товаров..."указано, что:

контрольные пункты работают без выходных, круглосуточно;

контрольные пункты не предназначены для пересечения государственной границы;

ответственными за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ, а также прилегающей к ним территории есть Донецкая и Луганская облгосадминистрации, областные военно-гражданские администрации или военные администрации.

График работы КПВВ для пропуска людей и гражданского транспорта зависит от времени года:

в летний период – с 6:00 до 20:00;

в зимний – с 8:00 до 17:00;

в осенний и весенний периоды – с 7:00 до 18:30.

В случае экстренных ситуаций, угрожающих жизни пересекающих КПВВ граждан (ранение, травма, критическое ухудшение состояния здоровья, обстрел или нападение на КПВВ и т. д.), решение о пропуске лиц и транспортных средств без проведения контроля принимается уполномоченным должностным лицом, возглавляет службу пограничных нарядов на КПВВ.

2. С июня 2015 года пересекать линию разграничения можно легковым автомобилем, мопедом и мотоциклом.

Исключение действует для нерегулярных перевозок отдельных организованных групп людей (беженцев, детей для оздоровления и отдыха и т. д.) – но это с разрешением, выданным Координационным центром.

Максимальная вместимость автомобилей – не более 9-ти мест (с учетом водителя). К пропуску можно легковые автомобили категории "В", у которых в техническом паспорте указано:

категория – "В";

количество мест – не более 9;

общая грузоподъемность (до 3500 кг).

В соответствии с новым Порядком "гражданам Украины разрешается перемещения на временно оккупированные территории и с таких территорий в случае переезда на новое место жительства, личных вещей в ручной клади и сопровождаемом багаже другими транспортными средствами (грузовые автомобили, автобусы, тракторы и т. д), а также перемещение самих транспортных средств, что им принадлежат".

Перемещение через КПВВ в направлении ЛДНР транспортных средств (мопедов, мотоциклов, легковых автомобилей) разрешается при наличии:

регистрационного документа на транспортное средство;

для водителей, не являющихся владельцами транспортных средств, - при наличии доверенности на право управления транспортным средством, заверенной органом или лицом, совершающим нотариальные действия в соответствии с Законом Украины "О нотариате".

КПВВ украинской стороны

лица с инвалидностью в сопровождении не более двух человек;

тяжело больные люди;

граждане пожилого возраста (в Порядке точный возраст не указан);

женщины с явными признаками беременности;

родители (опекуны при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до 3 - х лет (при наличии подтверждающих документов);

также транспортные средства, на которых перемещаются данные категории граждан.

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4. Пересечение линии разграничения осуществляется на основании "разрешения физическому лицу" – это пропуск в зону ООС, который можно самостоятельно оформить через сайт "Реестр разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей" на сайте urp.ssu.gov.ua.

Также его можно заказать при обращении в Координационный центр или Координационные группы. Данный пропуск не нужен жителям прилегающих к линии разграничения населенных пунктов, подконтрольных Украине, – им достаточно документов, в которых указано место проживания (прописка). После подачи заявки пропуск выдается в течение 15 дней, одноразовая-сроком до 30 дней или многоразовый-без ограничения срока действия. В исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи) пропуск может быть предоставлено в течение суток при наличии соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства.

После принятия решения о предоставлении пропуска гражданина включают в электронный реестр, и данные о нем не позднее чем в течение 3-х рабочих дней представляют в администрацию Госпогранслужбы.

В выдаче пропуска могут отказать, если:

в заявке предоставлена недостоверная информация;

когда документ, удостоверяющий личность, поддельный или принадлежит другому лицу;

если лицо подозревается в совершении преступления;

если есть сведения о содействии лицом совершению преступления или уклонению других лиц от ответственности за совершенное преступление;

у лица есть допуск и доступ к государственной тайне;

в наличии решение суда об ограничении выезда за границу.

Пропуск может быть и отменен, если:

человек отказывается предоставлять согласие на обработку и хранение персональных данных;

нарушение лицом порядка пересечения линии разграничения;

если лицо подозревается в совершении преступления;

если есть сведения о содействии лицом совершению преступления или уклонению других лиц от ответственности за совершенное преступление;

у лица есть допуск и доступ к государственной тайне;

в наличии решение суда об ограничении выезда за границу.

5.Въезд на подконтрольную территорию граждан Украины, которые выехали с ЛНВ и ДНР для оформления документов, удостоверяющих личность (паспорт, заграничный паспорт и тому подобное), осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы (ГМС) по соответствующему образцу.

6. В новом Порядке перечень документов, по которым можно выехать с неподконтрольной территории, шире, чем по которым можно въехать туда через КПВВ. Обратно на территорию ОРДЛО гражданина пропустят только по полноценным документам-либо паспорту гражданина Украины, либо загранпаспорту.

Кроме паспорта гражданина Украины и заграничного паспорта с ЛДНР через КПВВ украинцы могут проехать при предъявлении любого документа, определенного ст. 5 Закона Украины "О гражданстве Украины" или ст. 2 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". А это:

временное удостоверение гражданина Украины;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

Если человек не имел возможности оформить украинский паспорт из-за постоянного проживания в ЛДНР или украинский паспорт отсутствует (в связи с утерей, похищением и т. п), он пересекает КПВВ:

при предъявлении любого документа (заграничный паспорт, другие документы, удостоверяющие личность, согласно ст. 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или ст. 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины");

или справки, выданной территориальным органом или подразделением ДМС (если паспорт находится на оформлении);

указанные обстоятельства проверяются Координационным центром при выдаче разрешения на пересечение линии разграничения.

Если человек постоянно проживал в "Л-ДНР" и не смог по достижении 25-или 45-летнего возраста вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины (паспорт-книжечку образца 1994 года), то он может въехать на подконтрольную территорию по "просроченному" паспорту (без вклеенных фото).

Дети до 16-летнего возраста, которым в результате рождения и постоянного проживания на неподконтрольной территории не оформили украинское свидетельство о рождении, могут проехать на подконтрольную территорию:

по паспорту гражданина Украины или загранпаспорта взрослых (-ого), в сопровождении которых (-ого) ребенок едет с ЛДНР;

но при этом нужны документы, подтверждающие факт рождения ребенка.

Ребенок, не достигший 16-ти лет, может и самостоятельно пройти на подконтрольную территорию, без сопровождения взрослого. В этом случае должностные лица подразделения Госпогранслужбы дают ему разрешение на выезд из неподконтрольной территорий и в течение суток сообщают о таком ребенке Национальной полиции, СБУ и обеспечивают передаче ребенка органу опеки и попечительства по месту его выявления.

В случае выезда из Л-ДНР лиц, освободившихся из мест лишения свободы и у которых отсутствуют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, - такие лица передаются представителям Национальной полиции для установления личности. После поступления запроса процедура установления личности занимает сутки, человека проверяют по разным государственными реестрами, информационными базами.

Лица, прибывшие на КПВВ без документов, удостоверяющих личность, передаются представителям Национальной полиции для проведения соответствующей проверки.

Лица, выезжающие с ЛДНР с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, проявлений насилия, нарушений прав человека могут пересекать линию разграничения через КПВВ без электронного пропуска по решению руководителя Координационного центра.

Пенсионеры, которые имеют справку Внутренне перемещенного лица и получателями украинских пенсий при пересечении линии разграничения в обе стороны с целью однозначного их идентификации могут наряду с паспортом гражданина Украины или загранпаспорт, или временным удостоверением гражданина Украины предоставлять пенсионное удостоверение, изготовленное в форме платежной карты.

КПВВ ДНР

Согласно нормативным актам, через линию разграничения в зависимости от направления пути сейчас разрешено перемещать такие товары и денежные средства. Речь идет о пересечении именно украинских КПВВ, правила вывоза /ввоза товаров через КПП боевиков могут отличаться.

С неподконтрольной Украине территории на подконтрольную через украинские КПВВ один человек в сутки может перевозить:

товары суммарной стоимостью в эквиваленте до 10 тыс. грн;

товары суммарным весом до 75 кг (в т. ч. продукты – до 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – до 2 единиц каждого наименования);

не более 50 тыс. грн наличными (в том числе в иностранной валюте) без подтверждающих документов, или большую сумму, но после согласования с представителями Координационного центра;

личные вещи.

С подконтрольной территории на неподконтрольную можно перевозить:

товары без ограничений в весе, количестве и стоимости;

до 20 тыс. грн (в том числе в иностранной валюте) наличными без подтверждающих документов об их происхождении;

личные вещи.

К личным вещам относятся:

предметы личной гигиены, косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека;

одежда, обувь, белье, головные уборы и др. для личного использования, с признаками применяемых;

именные платежные банковские карты;

личные украшения;

1 единица фото-, видео -, кинокамеры с обоснованным количеством оборудования к ним;

2 часов;

3 единицы флэш-карт, 2 калькулятора или электронные книги;

3 мобильных телефона, 2 переносных стационарных компьютера, 1 переносное радио, периферийное оборудование и снаряжение к ним;

500 мл туалетной воды и / или 200 г духов;

табачные изделия-до 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака, или эти изделия в наборе общим весом не более 250 г;

алкогольные напитки - до 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22%);

1 единицу или комплект запчастей для легкового автомобиля; 4 шины для легкового авто радиусом не более 16 дюймов;

топливо – не более 20 л/кг в канистре на одно транспортное средство (только в направлении неподконтрольной территории);

детская коляска-1 шт. на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения. В случае отсутствия детей – 1 шт.;

до 2 колесных кресел для лица с инвалидностью;

предметы необходимые для лиц с инвалидностью или по состоянию здоровья;

до 5 упаковок каждого наименования лекарственных препаратов (не содержащих наркотических или психотропных веществ);

по 1 единице (комплект) спортивного снаряжения (велосипед, лыжи, теннисные ракетки и др.);

другие товары для личных нужд, которые определены действующим законодательством.

Кроме товаров с маркировкой ЛНВ или ДНР через линию разграничения запрещается перевозить:

оружие и боеприпасы, муляжи таких предметов, холодное оружие, Спортивные товары палочному типа;

электроудочки, волосяные сетки, охотничьи капканы;

специальные технические средства негласного получения информации;

банковские металлы в виде слитков и монет;

автомобильные запчасти для грузового транспорта;

любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности;

легковоспламеняющиеся предметы;

наркотические, психотропные вещества, их аналоги;

незарегистрированные Пестициды и агрохимикаты;

токсические, сильнодействующие, радиоактивные и др. препараты;

строительные материалы (дерево, камень, цемент, блоки, кирпич и др.);

военную форму и отличия военных формирований;

дроны;

инструменты промышленного назначения.

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34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после завершения войны. 23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами.