Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках

Фото: novosti.dn.ua

Переселенки из Ясиноватой Наталья и Елена Держипильские живут в Дружковке. Здесь у них – магазин-мастерская, где мать и дочь шьют игрушки и обучают своему ремеслу других. Наталья – швея. В донецком техникуме девушка научилась шить, а в Харькове получила высшее образование по специальности "модельер".

Когда часть Донбасса отошла под контроль вооруженных сторонников России, Наталья с мамой переехали к родственникам в Дружковку. На новом месте девушка работала в ателье, пишут на ресурсе "Новости Донбасса".

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"Когда в Донецке нас направили на практику к модельеру, я подумала, что одежда - это моя мечта. Работая в ателье, я больше ремонтировала, чем шила. Меня не допускали к пошиву одежды", - говорит Наталья.

Но ее мечта разбилась - вместо пошива Наталья занималась ремонтом одежды, и зарплата ее не устраивала. Уже переехав из оккупации, девушка не могла официально трудоустроиться, а через пять месяцев лишили и социальной переселенческой помощи. Тогда было очень обидно потерять эту хоть и небольшую, но все же помощь, вспоминает она.

Автор: novosti.dn.ua На изготовление одной куклы средней сложности уходит от 3 до 5 дней.

Покинув работу в ателье, 19-летняя Наталья в 2016 году решила открыть собственное дело. Тогда же они с мамой получили первые небольшие гранты. Наталья – от международной организации, а ее мама – от местной организации, которая оказывает помощь людям с инвалидностью. На полученные деньги Держипильские купили оборудование для ремонта одежды. В итоге начали шить дома. Но не одежду, а игрушки. Девушка прошла курсы по изготовлению игрушек – училась онлайн и посещала платные мастер-классы. Затем Наталья вместе с мамой вышли на новый уровень и арендовали помещение, в котором совмещены студия и магазин игрушек.

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"Изначально я хотела шить на дому. Купила оборудование под ремонт одежды. Старт игрушек пошел без капитала. Мы покупали ткань на то, что есть. Тем самым дело понемногу окупалось, и мы смогли купить последующие материалы. И все же оборот был маленький. Через 3-4 месяца мы получили второй грант от международной организации. Еще благодаря одному небольшому гранту от Датского совета я купила профессиональный фотоаппарат, потому что важно продвигать свой товар в социальных сетях. В конце 2018 года мы получили последний грант, за счет которого мы купили вышивальную машину, мебель и еще часть оборудования", - рассказала девушка.

Самая популярная игрушка у покупателей - портретная кукла.

Автор: novosti.dn.ua Заказывают игрушки и областные компании и организации.

"Люди присылают нам фото, а мы делаем копию человека - повторяем аксессуары, цвет волос, все, что захочет заказчик", - объясняет Наталья.

Портретная кукла пользуется спросом не только в Донецкой области, но и по всей Украине, и даже за границей. В Америку, Италию, Австрию игрушки Держипильских улетают благодаря хорошо продуманному маркетингу. Наталья подчеркивает: нужно не только занять свою нишу, но и постоянно о себе заявлять. На международный рынок они пытаются выйти через сервис Etsy. За границей кукла в среднем стоит около 80 долларов.

"Мы есть на выставках, ярмарках. Также в этом году мы вышли на новый уровень - начали сотрудничать с компаниями, выполняем оптовые заказы", - говорит молодая предпринимательница.

Автор: novosti.dn.ua За границей кукла в среднем стоит 80 долларов.

У Держипильской заказывают игрушки также областные компании и организации. На изготовление одной куклы средней сложности уходит от 3 до 5 дней.

"Все зависит от того, есть ли в наличии аксессуары. На основу тела куклы уйдет около дня. Затем идет процесс одевания, проработки образа", - поясняет девушка.

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В магазине-студии Держипильских можно не только заказать куклу, но и пройти мастер-класс по самостоятельному шитью игрушки.

"У нас мастер-класс стоит столько же, сколько игрушка, которую будем делать на уроке - от 150 до 300 гривен. Материал предоставляем. Массовые мастер-классы мы стараемся проводить максимум по 3 часа. Не все высиживают", - рассказала Наталья.

Автор: novosti.dn.ua Самая популярная игрушка у покупателей - портретная кукла.

Сейчас, по словам девушки, ее бизнес самоокупается, но о кадровом расширении пока говорить рано.

Наталья старается максимально ограничить себя от бюрократических процессов, связанных с работой государственных и местных структур. Ее бизнес получил финансовый толчок благодаря помощи зарубежных доноров. Сегодня она также участвует в областном конкурсе для молодых предпринимательниц. Его проводит Донецкая торгово-промышленная палата уже третий год. Конкурс называется "Почему я выбираю собственный бизнес". Имена победительниц будут объявлены в сентябре на бизнес-форуме "Business4Women" в Мариуполе.

Минимальные затраты на материалы для изготовления кожаных ремешков - около 200 гривен. Этих денег хватит на несколько метров прочной нити, пару видов кожи, нож, клей и шило. Продавать готовые изделия можно через социальные сети и англоязычные сайты. Но надо быть готовым к высокой конкуренции.