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понедельник, 06 мая 2019 00:15

Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
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Елена Гижко имеет 28-летний опыт работы в сфере гинекологии и акушерства
Фото: Предоставлено Еленой Гижко
Все оборудование привезли с Яровой Донецкой области, в помещении сами сделали ремонт
Сначала Елена в 2014 году открыла свой кабинет в Яровой Донецкой области и первое время лечила женщин бесплатно
Нашли помещение недалеко от ВДНХ за 45 000 гривен в месяц.
За 800 гривен можно пройти комплексный УЗИ-осмотр

Для медицинского центра нужны минимум пять вещей: квалифицированные специалисты, медицинское оборудование, помещение с ремонтом, деньги на расходные материалы и дезинфицирующие вещества. Дорогостоящее оборудование могут помочь приобрести благотворительные и международные фонды. Но для этого нужно будет написать социальный проект и выиграть грант.

Об этом Gazeta.ua рассказывает акушер-гинеколог Елена Гижко из Донецка. Она вместе с коллегой в Киеве открыла медицинский центр "Матуся" в январе 2019 года.

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"В 2014 году открыла свой кабинет в Яровой Донецкой области, очень нужна была наша помощь местным жителям. Деньги выиграла в конкурсе грантов от различных фондов. Из последних поступлений - 200 000 по программе "Украинский донецкий куркуль". Его реализовывала государственная администрация. По условиям должны были принять на работу трое человек, - делится Елена, - Пока проект был бесплатный - люди постоянно приходили. Затем снизился поток людей. И в целом в селе невысокая платежеспособность. Но надо было платить налоги, охрану, аренду покупать вещества для дезинфекции и различные расходные материалы. И когда поняли, что едва сводим концы с концами, решили переехать в Киев".

Автор: Предоставлено Еленой Гижко
  Нашли помещение недалеко от ВДНХ за 45 000 гривен в месяц.
Нашли помещение недалеко от ВДНХ за 45 000 гривен в месяц.

Елена последние годы постоянно ездила в Киев работать в частную клинику. Было много пациентов из местных и Донецка.

"С соседкой по даче писали все проекты и вместе открыли центр в Киеве. Она больше по экономическим вопросам, я - по медицине, - рассказывает Елена, - Нашли помещение недалеко от ВДНХ за 45 000 гривен в месяц. Там была парикмахерская. Пришлось делать ремонт. Пока не отбиваем расходы".

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Все оборудование привезли с Яровой. Отмечают, что пытались поставить цены конкурентным киевским больницам. Одна из популярных услуг - комплекс УЗИ для женщин и мужчин. Стоимость 800 гривен. Консультация гинеколога стоит 400 гривен. Профилактический осмотр, который надо делать раз в год - 650 гривен.

Автор: Предоставлено Еленой Гижко
  Сначала Елена в 2014 году открыла свой кабинет в Яровой Донецкой области и первое время лечила женщин бесплатно
Сначала Елена в 2014 году открыла свой кабинет в Яровой Донецкой области и первое время лечила женщин бесплатно

"Сейчас у нас очень доступные цены на услуги. В день могу принимать около 20 клиентов. Все зависит от времени и что нужно делать. Возможно будет достаточно 30 минут для УЗИ щитовидной железы. А могу один орган и час смотреть, если есть патология, - делится Елена, - Женщины чаще жалуются на нарушение менструального цикла, у многих есть проблемы с тем, чтобы забеременеть".

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О себе рассказывают в социальной сети facebook "Медицинский центр "Матуся" и на сайте matusyaclinic.kiev.ua. Для жителей дома, где расположен центр, предлагают 5% скидку.

Автор: Предоставлено Еленой Гижко
  Елена Гижко имеет 28-летний опыт работы в сфере гинекологии и акушерства
Елена Гижко имеет 28-летний опыт работы в сфере гинекологии и акушерства

Елена Гижко имеет 28-летний опыт работы. Окончила Донецкий медицинский институт и ординатуру по акушерству и гинекологии. Практиковала в государственной и частных киниках Донецка. В 2014 году переехала в пгт Яровая Донецкой области, где был свой дом. Там, благодаря финансированию благотворительных организаций и поддержке местных властей, открыла кабинет женской консультации. В общем, получили более 200 000 гривен на оборудование. По условиям грантодателей, полгода бесплатно лечила местных женщин.

На открытие кофейни надо около 500 000 грн. Надо найти помещение в центре города, сделать уютный ремонт, закупить оборудование для кухни и зала. Отдельно стоит работать с персоналом, чтобы создать приветливую атмосферу в заведении. Меню можно сформировать из предпочтений друзей и клиентов.

Автор: Анна Деревянко
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