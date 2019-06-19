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четверг, 20 июня 2019 00:20

Переселенец из Донецка открыл центр по ремонту ульев

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  Переселенец открыл центр по ремонту и изготовлению ульев. Фото: propozitsiya.com
Переселенец открыл центр по ремонту и изготовлению ульев. Фото: propozitsiya.com

Переселенец Олег Нут из Донецка открыл сервисный центр по ремонту и изготовлению ульев в селе Николаевка Волновахского района.

Человек попробовал себя в столярном деле – ремонтировал соседям окна и двери, а также пчелиные ульи, которые вскоре научился сам изготавливать. Приобрести необходимые деревообрабатывающие станки переселенцу помог Международный Комитет Красного Креста, пишет dnews.dn.ua.

"Сейчас произвожу примерно 4-8 ульев. Каждый станок настраивается на 1-2 операции. Много времени занимает, чтобы перенастроить этот станок. Сейчас у меня, в связи с тем, что мне помог Красный Крест, почти под каждую операцию есть готовые настройки на каждом станке", - рассказывает мастер.

Новое оборудование значительно ускорило производственный процесс. Теперь на изготовление одного улья Олег тратит один день.

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Верховной раде Украины предлагают разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, что находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях.

Так, законопроектом "О проведении эксперимента по обмену жилья, которое находится в собственности внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", предлагается законодательно обеспечить проведение эксперимента.

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