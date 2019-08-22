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четверг, 22 августа 2019 13:15

Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
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На акции выходят переселенцы под здания городских советов и районных администраций
Фото: ОО "Общественный холдинг" ГРУППА ВЛИЯНИЯ "
Активисты собирают фото переселенцев с плакатами из разных городов
Акции продлятся до 26 августа
После завершения кампании, сделают видео для привлечения внимания депутатов Верховной Рады ИХ созыва
Переселенцы не имеют права голосовать на местных выборах в общинах, где они обосновались

В Лисичанске, Харькове, Ужгороде, Шостке, Конотопе, Житомире и других городах переселенцы выходят на акции под здания городских советов и администраций. Там они делают фото с плакатами "Переселенцы-избирателей", "# КоженГолосВпливае", "Каждый имеет право на выборы", "Сначала право голоса, потом местные выборы", "Восстановите конституционное право избирать". Активисты хотят привлечь внимание властей на то, что внутренне перемещенные лица до сих пор не могут голосовать на местных выборах.

Инициативу Gazeta.ua прокомментировала автор акций, исполнительная директорка общественной организации "Общественный холдинг "ГРУППА ВЛИЯНИЯ" Татьяна Дурнева.

"Мы платим налоги в своих новых громадах, хотим наконец избирать местную власть там, где уже пять лет живем как "невидимые избиратели", - рассказывает Татьяна, - Хотим собрать фотографии новых членов общин (переселенцев) у местных советов, чтобы показать народным депутатам лица этих "невидимых избирателей".

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Подобные акции проходят сейчас по всем регионам Украины по инициативе Общественного холдинга "ГРУППА ВЛИЯНИЯ", что является соавтором законопроекта №6240 о защите избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан.

Автор: ОО "Общественный холдинг" ГРУППА ВЛИЯНИЯ "
  После завершения кампании, сделают видео для привлечения внимания депутатов Верховной Рады ИХ созыва
После завершения кампании, сделают видео для привлечения внимания депутатов Верховной Рады ИХ созыва

После завершения акции 26 августа активисты подготовят видео для привлечения внимания депутатов Верховной Рады IХ созыва и напомнят о необходимости восстановления политических прав переселенцев. Видео будет распространяться в социальных сетях, а также направлено на электронные почтовые ящики народных депутатов.

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"Мы решили поздравить таким образом народных депутатов с началом работы в парламенте и показать им вектор движения, приоритет законодательной инициативы. К сожалению, Верховная Рада 8 созыва не смогла решить проблемы переселенцев. Поэтому с новым парламентом у нас есть немало надежд" - отмечает Татьяна Дурнева.

На внеочередных парламентских выборах 2019 проголосовали лишь 1% избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, г. Севастополь и АР Крым. Однако на выборах в объединенных территориальных общинах переселенцы до сих пор не могут избирать органы местного самоуправления там, где они поселились и обустроили свою жизнь. Речь идет о 1 397 000 украинцах. Столько зарегистрировано внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма по данным Министерства социальной политики Украины на 5 августа 2019 года .

Автор: Анна Деревянко
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