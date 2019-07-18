Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи

Фото: svoi.city

Многие вынужденные переселенцы знают о постановлении Кабинета министров Украины №505. В этом документе говорится "о предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". На сегодня это 442 либо 1 000 гривен в месяц.

На 442 гривны могут рассчитывать переселенцы, трудоустроенные в течение четырех месяцев со дня назначения выплаты помощи, пишут на ресурсе Свои.city. Тысячу могут получать пенсионеры, дети, студенты дневной формы обучения вузов и учащиеся техникумов, которым уже есть 18 (до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как детям из зоны ООС поступить в украинские университеты

Переселенцами рассказали, на что они расходуют государственную адресную помощь. Если получают ее вообще.

Дарина Утешева, Луганск – Херсон: памперсы, детские смеси, лекарства

– Я потеряла право на выплаты, потому что в 2014 году не устроилась на работу. Хотя я даже не думала, что мне придется жить в Херсоне более трех месяцев.

В 2015-м поступила в Херсонский государственный аграрный университет, но выплаты не вернули. Сейчас получаю 1 000 гривен на дочку. Пачка памперсов со скидкой стоит 255 гривен. В пачке 44 штуки, в день уходит до семи штук. Пачка смеси – 192 гривны, ее хватает меньше, чем на неделю.

Автор: svoi.city Дарья Утешева из Луганска сейчас живет в Херсоне. Социальную помощь тратит на лекарства, еду и памперсы для ребенка

А лекарства? Препарат от боли в животике стоит 325 гривен, и это – на минуточку – со скидкой, потому что бронь через сайт. Ну и вишенка на торте – за коммунальные услуги мы платим за дочь так же, как за взрослого. А ребенку всего-то 3 месяца. Видимо, она потребляет воды и электричества столько, сколько и взрослый...

Елена Шалаш, Донецк – Ровно: "Детские переселенческие трачу только на детей"

– У меня две дочки, восемь и 13 лет. Детские переселенческие трачу только на детей. Слава Богу, я и муж зарабатываем нормально. Но суть в том, что если бы мы работали по специальности, то нам бы не хватало однозначно, и тогда детские шли бы на оплату дома или питание.

Что можно купить на 1 000 гривен, учитывая возраст детей? Летом проще, так как нет школы. А так, в основном, деньги идут на школу и мелкие радости для детей. Либо раз в три месяца покупается что-то из обуви или одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты рассказали, что сделало государство для переселенцев за 5 лет

У старшей дочери болезнь крови, периодически пропивает терапию, у младшей аллергия, так что нам есть куда потратить эту выжатую из пальца тысячу. Я не могу представить, как справляются мамы, которые имеют маленьких детей, имея только эту сумму.

В нашем государстве тяжело прожить на обычную зарплату медсестры и строителя, не имея дополнительного заработка. Поэтому я и мой муж поменяли профиль изначально.

Скажу честно, у меня есть планы сделать карту поляка, а дальше посмотрим. Может, и на Израиль замахнемся, так как моя бабуля – польская еврейка. Пока я не вижу будущего моих детей в нашей стране. Очень надеюсь, что оно скоро появится, как говорят, надежда умирает последней.

Лилия Грязнова, Донецк – Каменское (Днепропетровская область): "Наши с мужем деньги идут на оплату жилья"

– Мы живем все вместе в двухкомнатной квартире, потому как отдельное жилье снимать очень дорого. Мы – это я с мужем, оба пенсионеры, и дочка с мужем и ребенком.

Дети выплаты не получают, потому что работают. Получаем выплаты только мы с мужем и внук. Детские деньги идут только на ребенка. У него астма, аллергия, ацетоновый синдром. Нужно покупать дорогие лекарства, делать всякие анализы. А наши с мужем деньги идут на оплату жилья – аренда 2 000 гривен, плюс коммуналка. Ни на какие там вкусняшки, одежду и прочее не тратится ни копейки.

Юлия Зеленова, Луганск – Харьков: Всех соцвыплат хватает на аренду комнаты в общежитии

– Имея ІІ группу инвалидности "благодаря" онкодиагнозу, получаю адресную помощь в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных: 1 721 гривна 55 копеек, плюс 1 000 гривен получает мой 5-тилетний сыночек. Именно этой суммы хватает на оплату комнаты в студенческом общежитии.

Автор: svoi.city Юлия Зеленова из Луганска вместе с сыном переехала в Харьков. Социальных выплат хватает на оплату комнаты в студенческом общежитии.

Пенсия по инвалидности II группы при раке молочной железы четвертой стадии составляет 1 717 гривен 78 копеек, при том, что высшее образование и достаточно трудового стажа.

Анастасия Суходольская, Алчевск – Константиновка: "Трачу все на потребности дочки"

– Получаю тысячу гривен на дочку и трачу все на ее потребности. Например, за ежемесячные курсы по изучению английского языка отдаю 350 гривен, еще 150 – за обучение в школе искусств. Остальное выдаю в течение месяца на столовую, так как питание платное, выходит по 25 гривен в день.

Диана Шевченко, Красногоровка – Одесса: "Помощь покрывает расходы на продукты за пару дней"

– Получаю помощь в размере 442 гривен. На что трачу? Просто собираю несколько месяцев, а потом покупаю что-то более значимое.

Живу с мамой на съемной квартире. Аренда стоит 4 000 гривен, плюс 700 гривен коммуналка, а зимой – 2 000. Мама не получает помощь, так как работает не официально.

Автор: svoi.city Диана Шевченко с Красногоровки переехала в Одессу. Деньги собирает, а потом тратит на что-то полезное

Как видите, на жилье компенсации не хватает, в Одессе даже посуточно за 400 гривен не найдешь квартиры, а насчет продуктов – это банально сходить один раз в магазин и скупиться на четыре-пять дней. Выходит, что помощь в 440 гривен покрывает пару дней, а выдается на месяц. Коллапс какой-то.

Олег Афанасьев, Луганск – Днепр: "Нам встречались только хорошие люди, помогали, как могли"

– Наша многодетная семья переехала летом 2014-го сначала в Харьков, а спустя год перебралась в Днепр. У нас как в сказке: четыре сыночка и лапочка дочка!

Сейчас двоим старшим сыновьям 22 и 24 года. После войны мы с женой их немного поддерживали, а спустя пару лет они как-то резко повзрослели и стали самостоятельными, сами нашли работы и снимают отдельные квартиры.

Приёмной дочери сейчас 19, а когда пришла в семью, было 14. Как раз накануне всем известных событий ее брата не успели взять к себе, поскольку решения Луганского исполкома стали недействительными для Украины, как-то не сложилось в итоге. Нашим младшим сыновьям восемь и три года.

Автор: svoi.city Олег Афанасьев из Луганска, переехал в Днепр

Что в Харькове, что в Днепре нам встречались только хорошие люди, помогали, как могли: сдавали жилье по минимальной цене, благотворительные организации предоставляли гуманитарную помощь, а ООН – денежную, постоянные подарки детям к праздникам и перед школой, карты на продукты в супермаркетах. Одежда, обувь – все бесплатно. Когда статус приемной семьи закончился – то есть, когда приемный ребенок вышел из семьи, радуемся адресной помощи на младших детей. Вся она идет добавкой на аренду жилья.

Алина Ващук, Горловка – Краматорск: "Когда на питание оставалось где-то 200 гривен в неделю, я мечтала об этих переселенческих"

– У нас было 442 гривен на двоих, потому что муж сначала работал неофициально. Когда родился ребенок, стало 442 + 884. Тратили из детских выплат на памперсы, где-то 650 гривен уходило, остальное плюс переселеческие – на одежду ребенку, смесь, кашу, овощи, фрукты и мясо, из которых готовили прикорм.

Автор: svoi.city Алина Ващук из Горловки, живет в Краматорске Донецкой области. Тратила деньги на еду и памперсы

Потом все-таки переехали в свое жилье и переселенческих не стало совсем. Остались лишь детские и зарплата мужа. Тем временем была зима и субсидии не было, так что на питание семьи оставалось где-то 200 гривен в неделю на всю семью – два взрослых и один ребенок. Тогда я мечтала об этих переселенческих, но мы честно сообщили УТСЗНу (управление труда и социальной защиты населения. – Ред.) о покупке жилья, так что ничего уже нам не светило.

Зато теперь малыш подрос, я подрабатываю на фрилансе, муж получил повышение, а жилье-то свое, потихоньку приводим в порядок. Желаю всем тоже найти место, которое теперь станет домом.

Татьяна Клешнина, Свердловск – Кривой Рог: "Хватает в аккурат на съем квартиры"

– Переселенческих в аккурат хватает на съем квартиры. У меня ребёнок-инвалид, и на пенсию мы с ним живём. Неофициально я по два часа в день подрабатываю уборкой в офисе, иначе не прожить. Сына на это время оставляю одного, пока он ещё спит, я бегу на подработку. Так и выживаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра

Аренда 2 200 и адресная помощь такая же, пенсия 3 000 на двоих, у сына подгруппа А, как І группа инвалидности у взрослых.

Впервые за пять лет отказали в бесплатных противосудорожных препаратах, два месяца сама их покупаю, так как пропускать прием нельзя. Алименты на сына не получаю с началом войны, решение суда в архиве на оккупированной территории, подтвердить нечем, муж неизвестно где. Родители умерли в 2014-2015 годах.

Наталья Ерохно, Луганск – Харьков: "Отказалась от переселенческих, не люблю я подачки"

– В 2016 году написала заявление и отказалась от переселенческих. В собесе даже бланка такого заявления не было, там на меня смотрели как на идиотку – надо же, от денег отказывается!

Но, во-первых, 400 гривен – это не деньги, чтобы каждый месяц ходить и проверять "живу я или не живу по адресу". А, во-вторых, не люблю я подачки, руки-ноги есть, голова на месте, заработаю! С тех пор ни разу не пожалела о своем решении.

Елена Замула, Луганск – Киев: "Выплаты отменили навсегда"

– Не получаю выплаты, так как работа нашлась только после установленного срока, и выплаты отменили навсегда. Работаю по специальности в бюджетной сфере, но, говорят, уже не положено. Как будто так легко сразу найти работу и жильё.

Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать один миллион гривен.