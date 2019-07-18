 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 684
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2097
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 999
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
5
5
6
6
7
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Видео
Все видео
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенец открыл инкубационную станцию
Переселенец открыл инкубационную станцию
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенец производит 16 видов элитных сыров
Переселенец производит 16 видов элитных сыров
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 171
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 00:15

Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
5

  Комментировать

Дарья Утешева из Луганска сейчас живет в Херсоне. Социальную помощь тратит на лекарства, еду и памперсы для ребенка
Фото: svoi.city
Юлия Зеленова из Луганска вместе с сыном переехала в Харьков. Социальных выплат хватает на оплату комнаты в студенческом общежитии.
Диана Шевченко с Красногоровки переехала в Одессу. Деньги собирает, а потом тратит на что-то полезное
Олег Афанасьев из Луганска, переехал в Днепр
Алина Ващук из Горловки, живет в Краматорске Донецкой области. Тратила деньги на еду и памперсы

Многие вынужденные переселенцы знают о постановлении Кабинета министров Украины №505. В этом документе говорится "о предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". На сегодня это 442 либо 1 000 гривен в месяц.

На 442 гривны могут рассчитывать переселенцы, трудоустроенные в течение четырех месяцев со дня назначения выплаты помощи, пишут на ресурсе Свои.city. Тысячу могут получать пенсионеры, дети, студенты дневной формы обучения вузов и учащиеся техникумов, которым уже есть 18 (до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как детям из зоны ООС поступить в украинские университеты

Переселенцами рассказали, на что они расходуют государственную адресную помощь. Если получают ее вообще.

Дарина Утешева, Луганск – Херсон: памперсы, детские смеси, лекарства

– Я потеряла право на выплаты, потому что в 2014 году не устроилась на работу. Хотя я даже не думала, что мне придется жить в Херсоне более трех месяцев.

В 2015-м поступила в Херсонский государственный аграрный университет, но выплаты не вернули. Сейчас получаю 1 000 гривен на дочку. Пачка памперсов со скидкой стоит 255 гривен. В пачке 44 штуки, в день уходит до семи штук. Пачка смеси – 192 гривны, ее хватает меньше, чем на неделю.

Автор: svoi.city
  Дарья Утешева из Луганска сейчас живет в Херсоне. Социальную помощь тратит на лекарства, еду и памперсы для ребенка
Дарья Утешева из Луганска сейчас живет в Херсоне. Социальную помощь тратит на лекарства, еду и памперсы для ребенка

А лекарства? Препарат от боли в животике стоит 325 гривен, и это – на минуточку – со скидкой, потому что бронь через сайт. Ну и вишенка на торте – за коммунальные услуги мы платим за дочь так же, как за взрослого. А ребенку всего-то 3 месяца. Видимо, она потребляет воды и электричества столько, сколько и взрослый...

Елена Шалаш, Донецк – Ровно: "Детские переселенческие трачу только на детей"

– У меня две дочки, восемь и 13 лет. Детские переселенческие трачу только на детей. Слава Богу, я и муж зарабатываем нормально. Но суть в том, что если бы мы работали по специальности, то нам бы не хватало однозначно, и тогда детские шли бы на оплату дома или питание.

Что можно купить на 1 000 гривен, учитывая возраст детей? Летом проще, так как нет школы. А так, в основном, деньги идут на школу и мелкие радости для детей. Либо раз в три месяца покупается что-то из обуви или одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты рассказали, что сделало государство для переселенцев за 5 лет

У старшей дочери болезнь крови, периодически пропивает терапию, у младшей аллергия, так что нам есть куда потратить эту выжатую из пальца тысячу. Я не могу представить, как справляются мамы, которые имеют маленьких детей, имея только эту сумму.

В нашем государстве тяжело прожить на обычную зарплату медсестры и строителя, не имея дополнительного заработка. Поэтому я и мой муж поменяли профиль изначально.

Скажу честно, у меня есть планы сделать карту поляка, а дальше посмотрим. Может, и на Израиль замахнемся, так как моя бабуля – польская еврейка. Пока я не вижу будущего моих детей в нашей стране. Очень надеюсь, что оно скоро появится, как говорят, надежда умирает последней.

Лилия Грязнова, Донецк – Каменское (Днепропетровская область): "Наши с мужем деньги идут на оплату жилья"

– Мы живем все вместе в двухкомнатной квартире, потому как отдельное жилье снимать очень дорого. Мы – это я с мужем, оба пенсионеры, и дочка с мужем и ребенком.

Дети выплаты не получают, потому что работают. Получаем выплаты только мы с мужем и внук. Детские деньги идут только на ребенка. У него астма, аллергия, ацетоновый синдром. Нужно покупать дорогие лекарства, делать всякие анализы. А наши с мужем деньги идут на оплату жилья – аренда 2 000 гривен, плюс коммуналка. Ни на какие там вкусняшки, одежду и прочее не тратится ни копейки.

Юлия Зеленова, Луганск – Харьков: Всех соцвыплат хватает на аренду комнаты в общежитии

– Имея ІІ группу инвалидности "благодаря" онкодиагнозу, получаю адресную помощь в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных: 1 721 гривна 55 копеек, плюс 1 000 гривен получает мой 5-тилетний сыночек. Именно этой суммы хватает на оплату комнаты в студенческом общежитии.

Автор: svoi.city
  Юлия Зеленова из Луганска вместе с сыном переехала в Харьков. Социальных выплат хватает на оплату комнаты в студенческом общежитии.
Юлия Зеленова из Луганска вместе с сыном переехала в Харьков. Социальных выплат хватает на оплату комнаты в студенческом общежитии.

Пенсия по инвалидности II группы при раке молочной железы четвертой стадии составляет 1 717 гривен 78 копеек, при том, что высшее образование и достаточно трудового стажа.

Анастасия Суходольская, Алчевск – Константиновка: "Трачу все на потребности дочки"

– Получаю тысячу гривен на дочку и трачу все на ее потребности. Например, за ежемесячные курсы по изучению английского языка отдаю 350 гривен, еще 150 – за обучение в школе искусств. Остальное выдаю в течение месяца на столовую, так как питание платное, выходит по 25 гривен в день.

Диана Шевченко, Красногоровка – Одесса: "Помощь покрывает расходы на продукты за пару дней"

– Получаю помощь в размере 442 гривен. На что трачу? Просто собираю несколько месяцев, а потом покупаю что-то более значимое.

Живу с мамой на съемной квартире. Аренда стоит 4 000 гривен, плюс 700 гривен коммуналка, а зимой – 2 000. Мама не получает помощь, так как работает не официально.

Автор: svoi.city
  Диана Шевченко с Красногоровки переехала в Одессу. Деньги собирает, а потом тратит на что-то полезное
Диана Шевченко с Красногоровки переехала в Одессу. Деньги собирает, а потом тратит на что-то полезное

Как видите, на жилье компенсации не хватает, в Одессе даже посуточно за 400 гривен не найдешь квартиры, а насчет продуктов – это банально сходить один раз в магазин и скупиться на четыре-пять дней. Выходит, что помощь в 440 гривен покрывает пару дней, а выдается на месяц. Коллапс какой-то.

Олег Афанасьев, Луганск – Днепр: "Нам встречались только хорошие люди, помогали, как могли"

– Наша многодетная семья переехала летом 2014-го сначала в Харьков, а спустя год перебралась в Днепр. У нас как в сказке: четыре сыночка и лапочка дочка!

Сейчас двоим старшим сыновьям 22 и 24 года. После войны мы с женой их немного поддерживали, а спустя пару лет они как-то резко повзрослели и стали самостоятельными, сами нашли работы и снимают отдельные квартиры.

Приёмной дочери сейчас 19, а когда пришла в семью, было 14. Как раз накануне всем известных событий ее брата не успели взять к себе, поскольку решения Луганского исполкома стали недействительными для Украины, как-то не сложилось в итоге. Нашим младшим сыновьям восемь и три года.

Автор: svoi.city
  Олег Афанасьев из Луганска, переехал в Днепр
Олег Афанасьев из Луганска, переехал в Днепр

Что в Харькове, что в Днепре нам встречались только хорошие люди, помогали, как могли: сдавали жилье по минимальной цене, благотворительные организации предоставляли гуманитарную помощь, а ООН – денежную, постоянные подарки детям к праздникам и перед школой, карты на продукты в супермаркетах. Одежда, обувь – все бесплатно. Когда статус приемной семьи закончился – то есть, когда приемный ребенок вышел из семьи, радуемся адресной помощи на младших детей. Вся она идет добавкой на аренду жилья.

Алина Ващук, Горловка – Краматорск: "Когда на питание оставалось где-то 200 гривен в неделю, я мечтала об этих переселенческих"

– У нас было 442 гривен на двоих, потому что муж сначала работал неофициально. Когда родился ребенок, стало 442 + 884. Тратили из детских выплат на памперсы, где-то 650 гривен уходило, остальное плюс переселеческие – на одежду ребенку, смесь, кашу, овощи, фрукты и мясо, из которых готовили прикорм.

Автор: svoi.city
  Алина Ващук из Горловки, живет в Краматорске Донецкой области. Тратила деньги на еду и памперсы
Алина Ващук из Горловки, живет в Краматорске Донецкой области. Тратила деньги на еду и памперсы

Потом все-таки переехали в свое жилье и переселенческих не стало совсем. Остались лишь детские и зарплата мужа. Тем временем была зима и субсидии не было, так что на питание семьи оставалось где-то 200 гривен в неделю на всю семью – два взрослых и один ребенок. Тогда я мечтала об этих переселенческих, но мы честно сообщили УТСЗНу (управление труда и социальной защиты населения. – Ред.) о покупке жилья, так что ничего уже нам не светило.

Зато теперь малыш подрос, я подрабатываю на фрилансе, муж получил повышение, а жилье-то свое, потихоньку приводим в порядок. Желаю всем тоже найти место, которое теперь станет домом.

Татьяна Клешнина, Свердловск – Кривой Рог: "Хватает в аккурат на съем квартиры"

– Переселенческих в аккурат хватает на съем квартиры. У меня ребёнок-инвалид, и на пенсию мы с ним живём. Неофициально я по два часа в день подрабатываю уборкой в офисе, иначе не прожить. Сына на это время оставляю одного, пока он ещё спит, я бегу на подработку. Так и выживаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра

Аренда 2 200 и адресная помощь такая же, пенсия 3 000 на двоих, у сына подгруппа А, как І группа инвалидности у взрослых.

Впервые за пять лет отказали в бесплатных противосудорожных препаратах, два месяца сама их покупаю, так как пропускать прием нельзя. Алименты на сына не получаю с началом войны, решение суда в архиве на оккупированной территории, подтвердить нечем, муж неизвестно где. Родители умерли в 2014-2015 годах.

Наталья Ерохно, Луганск – Харьков: "Отказалась от переселенческих, не люблю я подачки"

– В 2016 году написала заявление и отказалась от переселенческих. В собесе даже бланка такого заявления не было, там на меня смотрели как на идиотку – надо же, от денег отказывается!

Но, во-первых, 400 гривен – это не деньги, чтобы каждый месяц ходить и проверять "живу я или не живу по адресу". А, во-вторых, не люблю я подачки, руки-ноги есть, голова на месте, заработаю! С тех пор ни разу не пожалела о своем решении.

Елена Замула, Луганск – Киев: "Выплаты отменили навсегда"

– Не получаю выплаты, так как работа нашлась только после установленного срока, и выплаты отменили навсегда. Работаю по специальности в бюджетной сфере, но, говорят, уже не положено. Как будто так легко сразу найти работу и жильё.

Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать один миллион гривен.

svoi.city
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 239045
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 28828
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 27171
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 17976
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16812
Переселенцы
К концу лета переселенцев выселят из модульного городка
К концу лета переселенцев выселят из модульного городка Просмотров: 648
Рассказали, как детям из зоны ООС поступить в украинские университеты
Рассказали, как детям из зоны ООС поступить в украинские университеты Просмотров: 180
Переселенка открыла косметологическую студию дома
Переселенка открыла косметологическую студию дома Просмотров: 171
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
5
 Просмотров: 3960
Переселенка открыла сортировочные станции в столице
Переселенка открыла сортировочные станции в столице Просмотров: 639
Больше всего комментируют
10
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
7
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
Голосов: 1795
Голосование Прийнятные ли условия кредитования для переселенцев у 20 % годовых?
  • Так, по новым условиям можно взять кредит
  • Да, но придется во всем себе отказать
  • С такими условиями есть риск влезть в долги
  • Нет, потому что нет стабильного дохода
  • Не буду брать кредит за большой процент
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua