Опубликовали инфографику расселения переселенцев

Агентство ООН по делам беженцев распространило актуальные данные по состоянию на 15 июля 2019 года о количестве и месте жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в Twitter.

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"Всего 1 392 085 человек. Наибольший процент зарегистрированных ВПЛ в Донецкой, Луганской и Киевской областях соответственно. Наименьший – в Тернопольской и Черновицкой", – написал дипломат.

Автор: УВКБ ООН Наибольший процент зарегистрированных переселенцев в Донецкой, Луганской и Киевской областях соответственно. Наименьший - Тернопольской, Черновицкой

В Луцке волонтеры помогают вернуться к полноценной жизни людям после травм, инсультов, операций. Всем, у кого есть проблемы с ногами и мелкой моторикой рук. Пока не берут тяжелые случаи и маленьких детей. Лечат пациентов преподаватели-волонтеры и студенты Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки.