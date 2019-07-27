Опубликовали инфографику расселения переселенцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
Просмотров: 1773
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 423
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 567
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4068
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5536
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 909
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3492
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
6
5
5
6
6
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Видео
Все видео
Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах
Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенец открыл инкубационную станцию
Переселенец открыл инкубационную станцию
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4068
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 945
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2520
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1161
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 июля 2019
Просмотров: 288
Потоки, що нас ув'язнюють
Український журналіст Павло Казарін недавно зауважив, що на цих виборах Instagram переміг Facebook. Картинки перемогли слова, красиві "луки" ...
суббота, 27 июля 2019 13:50

Опубликовали инфографику расселения переселенцев

  Комментировать

Агентство ООН по делам беженцев распространило актуальные данные по состоянию на 15 июля 2019 года о количестве и месте жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи

"Всего 1 392 085 человек. Наибольший процент зарегистрированных ВПЛ в Донецкой, Луганской и Киевской областях соответственно. Наименьший – в Тернопольской и Черновицкой", – написал дипломат.

Автор: УВКБ ООН
  Наибольший процент зарегистрированных переселенцев в Донецкой, Луганской и Киевской областях соответственно. Наименьший - Тернопольской, Черновицкой
Наибольший процент зарегистрированных переселенцев в Донецкой, Луганской и Киевской областях соответственно. Наименьший - Тернопольской, Черновицкой

В Луцке волонтеры помогают вернуться к полноценной жизни людям после травм, инсультов, операций. Всем, у кого есть проблемы с ногами и мелкой моторикой рук. Пока не берут тяжелые случаи и маленьких детей. Лечат пациентов преподаватели-волонтеры и студенты Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки.

uatv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликовали инфографику расселения переселенцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Погибло 77 человек - сегодня годовщина Скниловской трагедии

Погибли 77 человек, пострадали - 250: сталася масштабная авиакатастрофа

Президента обвинили в препятствовании правосудию

Самое читаемое
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 32671
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 30167
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 22 Просмотров: 26123
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 17856
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
13
 Просмотров: 15966
Переселенцы
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
6
 Просмотров: 1053
На грин-карту подавал 5 лет: горловчанин про работу в США
На грин-карту подавал 5 лет: горловчанин про работу в США Просмотров: 1323
Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах
Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах
 Просмотров: 1377
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
5
 Просмотров: 531
К концу лета переселенцев выселят из модульного городка
К концу лета переселенцев выселят из модульного городка Просмотров: 711
Больше всего комментируют
22
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
11
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
7
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
6
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
4
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
Голосов: 1797
Голосование Прийнятные ли условия кредитования для переселенцев у 20 % годовых?
  • Так, по новым условиям можно взять кредит
  • Да, но придется во всем себе отказать
  • С такими условиями есть риск влезть в долги
  • Нет, потому что нет стабильного дохода
  • Не буду брать кредит за большой процент
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua