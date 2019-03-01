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пятница, 01 марта 2019 11:26

На Донбассе будет очень низкая явка на выборы - Тука

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  Ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей - Георгий Тука. Фото: Апостроф
Ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей - Георгий Тука. Фото: Апостроф

В Украине по последним данным изменили место голосования около 30 тыс. лиц. Это небольшая цифра даже для официально зарегистрированного числа переселенцев.

"Это капля в море. Ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей. В 2014 году он составил около 30% и 25% соответственно", – заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) Георгий Тука.

По его мнению, профильный парламентский комитет отстранился от оценки законопроекта № 6240, который предусматривает ряд изменений по обеспечению избирательного права ВПЛ, в частности возможность голосовать на местных выборах.

"Примерно две недели назад профильный комитет рассмотрел этот законопроект и дал заключение. Обычно вывод профильного комитета дается либо "поддерживаем", либо "поддерживаем с такими-то замечаниями". В этом случае замечаний не было, было просто предложение вынести в зал для голосования. Фактически, комитет, с моей точки зрения, самоустранился от оценки предложенных изменений", - считает замминистра МинВОТ.

"Верю ли, что это голосования (по законопроекту № 6240 - Gazeta.ua) пройдет до парламентских выборов? Должен откровенно сказать, что у меня таких оптимистических настроений нет", – добавил Тука.

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По состоянию на 25 февраля 2019 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 364 611 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Переселенцы, которые планируют голосовать на выборах, должны обратиться с соответствующим заявлением в Государственный реестр выборов.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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