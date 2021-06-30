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четверг, 01 июля 2021 07:45

"Жизнь двух семей перевернулась в секунду"

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В минувшие выходные Украину накрыли мощные ливни с порывами ветра, градом, громом. Молнии убили трех человек, спровоцировали пожары в Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Около шести вечера 27 июня в селе Софиевка недалеко от Черкасс молния попала в трех человек. 55-летняя Галина Походенко и 23-летний Игорь Майстренко погибли, мать мужчины 47-летнюю Елену Майстренко забрали в больницу.

- С березы полетела кора, - рассказывает Ярослава из села Софиевка. - Елена не поняла, что произошло. Думала, дерево падает. Когда увидела, что упал ее сын, кричала, чтобы спасли.

В то воскресенье семьи Походенко и Майстренко из Софиевки отдыхали у пруда.

- Эти семьи дружили, - рассказывает голова села Анна Походенко, 53 года. - В тот день поехали на машине Игоря. Галя с мужем Яковом взяли еще двух внучат. Игорь был с женой и 2-месячным сыном. Началась гроза. Лило так, что нельзя было ни ехать, ни идти. Все бежали, кто куда. Яков вскочил на велосипед и поехал домой. Остальные с детьми спрятались в машину, забуксовали. Когда дождь остановился, Галя, Лена и Игорь вышли. Может, хотели машину вытолкать, или душно стало. Дождик уже едва моросил. И тут молния ударила в дерево, возле которого они были. Все трое упали.

Соседи и родственники были на месте минут через 7-10. Приехали три бригады "скорой".

- Три человека лежали в воде возле дерева, двое были без признаков жизни, - говорит фельдшер Федор Билык. - Третья женщина - в тяжелом состоянии. Ее сводила судорога. Не понимала, что произошло.

Елену Майстренко забрали в Черкасскую городскую больницу №3.

Галина Походенко работала в Софийском лесничестве. У нее остались сын и дочь. Игорь Майстренко после службы в армии три года служил по контракту в ВСУ. В прошлом году женился.

- Жизнь двух семей перевернулась в секунду, - добавляет Анна Петровна. - Игорь с женой только на ноги начали становиться. Взяли в селе дом в рассрочку, не успели прописаться.

28 июня молния убила 35-летнего мужчину за селом Чернянка Каховского района Херсонской области.

С другими местными жителями работал на поле. Когда началась гроза, большинство крестьян присели или легли на землю, а мужчина побежал искать укрытие. Держал металлическую мотыгу, в которую попала молния.

В селе Зубринка Житомирского района молния попала в дерево и хлев. Начался пожар. Огонь перекинулся на дом. Хозяев дома не было. Спасателей вызвали соседи.

26 июня от удара молнии загорелись два дома на Черниговщине - в поселках Козелец Черниговского района и Малая Девица Прилукского района. Один - в Белогородке Бучанского района Киевской области. Люди не пострадали.

3 тысячи человек в мире погибают ежегодно от удара молнии. Ее температура может превышать 30 тыс. градусов - это примерно в пять раз больше температуры на поверхности Солнца. В среднем молниеносный разряд распространяется со скоростью более 190 тыс. км/с, а его длина составляет 3-4 км.

Избегайте деревьев и металлических заборов

- Во время грозы избегайте высоких деревьев, стен, у которых они растут, и металлических заборов, - говорит Наталья Батыр из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области. - Чаще всего молнии поражают дубы, тополя, сосны и ели. Реже - ивы, клены.

Если гроза застала дома, закройте окна и двери, потому сквозняки привлекают шаровые молнии, - продолжает. - Выключите электроприборы, включая мобильные. Держитесь подальше от антенн и проводов. В лесу не стоит прятаться на возвышении или под одиноким деревом. Лучше искать низкие. Не бегайте. Оглядитесь вокруг. Если на деревьях заметны следы от попадания молнии - почва вокруг имеет высокую проводимость электричества и молния бьет туда постоянно.

Если оказались в поле, найдите в земле углубление. Желательно сухое, потому что влажная земля лучше проводит электричество. Сухого нет, - прячьтесь в мокром. Не ложитесь в полный рост.

Если гроза застала во время прогулки на велосипеде или мотоцикле - остановитесь. В автомобиле опасность не угрожает.

Автор: Анна БОВА
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