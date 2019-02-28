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пятница, 01 марта 2019 07:30

Женщину два года заставляли попрошайничать

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- Меня два года заставляла попрошайничать цыганка, вступать в сексуальную связь с мужчинами. Всегда стояла недалеко от меня, все контролировала. Если я приносила мало денег - била. Ходила в синяках, - рассказывает 24-летняя Анна из города Борислав на Львовщине. Фамилию просит не указывать.

Росла в детском доме-интернате. Вышла замуж и поехала жить к мужу в село в Турковском районе. У них родился сын. Через год супруги рассталась. Женщина с ребенком вернулась в Борислав. Там жила ее тетя, но принимать к себе родственников отказалась. Анне не было где остановиться с сыном. Ночевать поехала на автостанцию.

- К ней подошла женщина ромской национальности. Пригласила к себе домой. Позже начала заставлять попрошайничать. Это продолжалось два года, - рассказывает 46-летний Василий Голод, председатель общества для беспризорных "Наша Хата" в городе Дрогобыч. - В нашем приюте женщина оказалась случайно. Когда еще попрошайничала, один прохожий у нее спросил, нужна ли помощь. Сказала - да. Он позвонил директору благотворительного фонда "Каритас". Там ей предложили пожить у нас. Помогли забрать сына и документы у цыганки.

- Женщина с ребенком живет в комнате с комфортными условиями. Помогает на кухне, - добавляет Голод. - Ее сыну 4 года. Мальчик отстает в развитии. Мы устроили его в садик, приучаем к общению с окружающим миром. За это время ребенок стал значительно спокойнее. Теперь нужна помощь логопеда, потому что плохо говорит, а через год - в школу.

Руководители общества для беспризорных готовят пакет документов в Министерство социальной политики, чтобы Анне дали статус пострадавшей от торговли людьми. Тогда женщина получит дополнительную помощь, а виновников смогут привлечь к криминальной ответственности.

Автор: София ЧАЙКОВСКАЯ
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