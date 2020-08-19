"Жене было трудно говорить и дышать. Просила, чтобы не звонил ей"

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 261
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 99
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1404
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1044
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 504
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2718
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
3
4
3
5
3
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек
В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 864
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1404
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1449
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 369
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 07:45

"Жене было трудно говорить и дышать. Просила, чтобы не звонил ей"

  Комментировать
 

- Я понимаю, что жену не вернуть. Но все сделаю, чтобы больше никто не пострадал. А виновные в ее смерти были наказаны, - говорит 39-летний Сергей Бабич из Полтавы.

19 августа прошли сороковины со дня смерти его жены 35-летней Инны. Умерла от инфекционного острого панкреатита 11 июля. Ее состояние внезапно ухудшилось после операции. Врачи заподозрили коронавирус. Когда женщины не стало - требовали похоронить ее в специальном мешке.

Инна Бабич работала младшей медсестрой в родильном отделении городской больницы №1. 6 июля надо было возвращаться к работе после отпуска. Накануне у нее заболел живот.

- Она медик. Понимала, что тянуть нельзя. Отвез ее в первую больницу. Инну осмотрел дежурный врач, сразу начали капать. Сказали, в желчном есть два камня. Нужна операция, - рассказывает Сергей. - 8 июля у жены поднялась температура под 41. Плохо понимала, что происходит. Вечером ее срочно прооперировали.

Операцию делали лапараскопом (тонкая трубка, которую вводят в тело через небольшие надрезы. - ГПУ). Врач сказал, если не получится так достать камни - придется резать.

- По словам хирурга, операция прошла хорошо. Но после обеда на следующий день состояние Инны ухудшилось. Боль была очень сильная. Врач успокаивал, что это нормально после операции, - добавляет Сергей. - Жене было трудно говорить и дышать. Просила, чтобы не звонил ей.

Через 2 дня Инну Бабич перевели в реанимацию.

- Хирург сказал, у женщины внезапно поднялся сахар, ацетон. Есть подозрение на панкреонекроз (заболевание развивается на фоне воспалительного процесса в поджелудочной. - ГПУ). Состояние тяжелое. Инну снова подключили к капельнице. Ей стало немного лучше. Была в сознании. Пила воду, расспрашивала о сыне.

Когда женщину везли на компьютерную томографию, сказала мужу, что ей снова плохо. После обеда медики разрешили Сергею через 20 мин. проведать жену.

- Прождал 2 часа. Врачи суетились. Я понял, произошло что-то страшное, - говорит Сергей. - Сказали, что Инну ввели в медикаментозный сон. Потому что ее состояние крайне тяжелое. Кричала от боли. Прогнозов не давали.

11 июля врачи заподозрили у Инны коронавирус. Решили переводить в городскую больницу №3, принимающую инфицированных пациентов.

- Врач сказал, что днем Инну обследовали. У нее была высокая температура, легкие "сгорели", - говорит Сергей Бабич. - Спрашиваю, как так? У нее же живот болел. При чем тут легкие? Инну отправили в 3-ю больницу с подозрением на коронавирус. Перед госпитализацией жене делали тест. Он был отрицательный.

В 3-й больнице меня встретил дежурный хирург. Сказал, что жену осмотрели и будут переводить в областную инфекционную. Начался кошмар. Я с родителями Инны не мог найти, где она есть. У одних "выбыла", ко вторым не "поступила". Потом меня набрала реаниматолог 3-й больницы. Сказала, что моя жена умерла в 17:30.

На следующий день родственникам должны были отдать тело Инны в черном мешке.

- Говорили, ни в коем случае не открывать его. Потому что у жены коронавирус под вопросом. Меня это возмутило, тесты же были отрицательные, повторные еще не пришли. Когда отказался, начался скандал, - говорит Сергей Бабич. - Мол, такой протокол, а я нарушаю. Сомнений нет, потому что жену осматривал консилиум врачей.

Сергей Бабич написал заявление в полицию и не дал похоронить жену в мешке.

После смерти женщины Департамент здравоохранения и социального развития Полтавской облгосадминистрации создал специальную комиссию. Проверка показала, что нарушений в действиях врачей не было.

- Лечение и обследование пациентки проходили согласно утвержденным протоколам и приказам Министерства здравоохранения, - говорит директор департамента Виктория Лоза.

- Только от высокой температуры легкие не могут "сгореть" или стать похожими на коронавирусные. Болезнь легких проявляется матовыми пятнами и характером распространений, - говорит харьковский терапевт Александр Рыльцов, 44 года. - Если женщину подключали к аппарату искусственного дыхания, мог пойти отек. Он также мог возникнуть из-за других факторов, поскольку пациентка была в тяжелом состоянии. Ответы на спорные вопросы может дать только экспертиза.

Обстоятельства смерти Инны Бабич устанавливают полицейские.

- Зарегистрированы 2 уголовных производства. Первое - по факту смерти женщины по статье об умышленном убийстве. Второе - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, - рассказывает 51-летний Юрий Сулаев из областной полиции. - Ожидаем выводы судебно-медицинской экспертизы.

Инну похоронили 15 июля. Без матери остался 14-летний сын.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Жене было трудно говорить и дышать. Просила, чтобы не звонил ей"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 57809
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 51499
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 11997
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 9063
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 7587
Скандалы
Дело Шеремета передают в суд
Дело Шеремета передают в суд
Петр Трембицкий убил микроавтобусом три человека
Петр Трембицкий убил микроавтобусом три человека Просмотров: 1170
Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест
Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест Просмотров: 27
Тело 8-летнего Никиты Осадчего нашли среди поля
Тело 8-летнего Никиты Осадчего нашли среди поля Просмотров: 189
Трижды за две недели в Украине захватывали заложников
Трижды за две недели в Украине захватывали заложников Просмотров: 45
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 2228
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua