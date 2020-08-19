- Я понимаю, что жену не вернуть. Но все сделаю, чтобы больше никто не пострадал. А виновные в ее смерти были наказаны, - говорит 39-летний Сергей Бабич из Полтавы.

19 августа прошли сороковины со дня смерти его жены 35-летней Инны. Умерла от инфекционного острого панкреатита 11 июля. Ее состояние внезапно ухудшилось после операции. Врачи заподозрили коронавирус. Когда женщины не стало - требовали похоронить ее в специальном мешке.

Инна Бабич работала младшей медсестрой в родильном отделении городской больницы №1. 6 июля надо было возвращаться к работе после отпуска. Накануне у нее заболел живот.

- Она медик. Понимала, что тянуть нельзя. Отвез ее в первую больницу. Инну осмотрел дежурный врач, сразу начали капать. Сказали, в желчном есть два камня. Нужна операция, - рассказывает Сергей. - 8 июля у жены поднялась температура под 41. Плохо понимала, что происходит. Вечером ее срочно прооперировали.

Операцию делали лапараскопом (тонкая трубка, которую вводят в тело через небольшие надрезы. - ГПУ). Врач сказал, если не получится так достать камни - придется резать.

- По словам хирурга, операция прошла хорошо. Но после обеда на следующий день состояние Инны ухудшилось. Боль была очень сильная. Врач успокаивал, что это нормально после операции, - добавляет Сергей. - Жене было трудно говорить и дышать. Просила, чтобы не звонил ей.

Через 2 дня Инну Бабич перевели в реанимацию.

- Хирург сказал, у женщины внезапно поднялся сахар, ацетон. Есть подозрение на панкреонекроз (заболевание развивается на фоне воспалительного процесса в поджелудочной. - ГПУ). Состояние тяжелое. Инну снова подключили к капельнице. Ей стало немного лучше. Была в сознании. Пила воду, расспрашивала о сыне.

Когда женщину везли на компьютерную томографию, сказала мужу, что ей снова плохо. После обеда медики разрешили Сергею через 20 мин. проведать жену.

- Прождал 2 часа. Врачи суетились. Я понял, произошло что-то страшное, - говорит Сергей. - Сказали, что Инну ввели в медикаментозный сон. Потому что ее состояние крайне тяжелое. Кричала от боли. Прогнозов не давали.

11 июля врачи заподозрили у Инны коронавирус. Решили переводить в городскую больницу №3, принимающую инфицированных пациентов.

- Врач сказал, что днем Инну обследовали. У нее была высокая температура, легкие "сгорели", - говорит Сергей Бабич. - Спрашиваю, как так? У нее же живот болел. При чем тут легкие? Инну отправили в 3-ю больницу с подозрением на коронавирус. Перед госпитализацией жене делали тест. Он был отрицательный.

В 3-й больнице меня встретил дежурный хирург. Сказал, что жену осмотрели и будут переводить в областную инфекционную. Начался кошмар. Я с родителями Инны не мог найти, где она есть. У одних "выбыла", ко вторым не "поступила". Потом меня набрала реаниматолог 3-й больницы. Сказала, что моя жена умерла в 17:30.

На следующий день родственникам должны были отдать тело Инны в черном мешке.

- Говорили, ни в коем случае не открывать его. Потому что у жены коронавирус под вопросом. Меня это возмутило, тесты же были отрицательные, повторные еще не пришли. Когда отказался, начался скандал, - говорит Сергей Бабич. - Мол, такой протокол, а я нарушаю. Сомнений нет, потому что жену осматривал консилиум врачей.

Сергей Бабич написал заявление в полицию и не дал похоронить жену в мешке.

После смерти женщины Департамент здравоохранения и социального развития Полтавской облгосадминистрации создал специальную комиссию. Проверка показала, что нарушений в действиях врачей не было.

- Лечение и обследование пациентки проходили согласно утвержденным протоколам и приказам Министерства здравоохранения, - говорит директор департамента Виктория Лоза.

- Только от высокой температуры легкие не могут "сгореть" или стать похожими на коронавирусные. Болезнь легких проявляется матовыми пятнами и характером распространений, - говорит харьковский терапевт Александр Рыльцов, 44 года. - Если женщину подключали к аппарату искусственного дыхания, мог пойти отек. Он также мог возникнуть из-за других факторов, поскольку пациентка была в тяжелом состоянии. Ответы на спорные вопросы может дать только экспертиза.

Обстоятельства смерти Инны Бабич устанавливают полицейские.

- Зарегистрированы 2 уголовных производства. Первое - по факту смерти женщины по статье об умышленном убийстве. Второе - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, - рассказывает 51-летний Юрий Сулаев из областной полиции. - Ожидаем выводы судебно-медицинской экспертизы.

Инну похоронили 15 июля. Без матери остался 14-летний сын.