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Заключенные устроили бунт в колонии

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В Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошел мятеж 27 мая. Заключенные устроили пожар и взяли в заложники охранников и медработников.

- Столкновение возникло во время этапирования шести осужденных в другое исправительное учреждение, - говорят в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы. - Когда их выводили, почти 200 заключенных напали на сотрудников колонии. Травмированы 15 человек, четверых забрали в больницу. Также осужденные подожгли пожарную машину, дежурную часть и библиотеку.

Состояние большинства травмированных работников колонии стабильное, по словам врачей. У четырех - сотрясение мозга. О пострадавших заключенных не сообщают.

- В тяжелом состоянии остаются два человека, - говорит Николай Турчин из городской клинической больницы №11. - Один получил перелом основания черепа, второй - рану головы и закрытую черепно-мозговую травму.

В колонии содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления. Заключенные ранее жаловались на действия руководства и персонала, плохие условия.

- Их там за людей не считают. Еда - баланда. После столовой муж регулярно жаловался на проблемы с желудком, - рассказывает 30-летняя Екатерина. Фамилию просит не указывать, чтобы не навредить мужу 27-летнему Петру. Он осужден на 10 лет за убийство. В колонии отбыл семь. Две недели назад у пары родился ребенок. - Плюс, за все надо платить. Телефон найдут - от 500 гривен, сим-карту - плати. Их могли подбрасывать, в том числе и наркотики. Петя себе даже карманы позашивал. Чтобы комиссия рассмотрела вопрос о досрочном освобождении, должны были отдать 5 тысяч гривен. В медпункте заключенным лекарств не давали. Передачки не принимали. Люди мучились. Терпение их лопнуло. Сказали, на работу не выйдут. Устроили забастовку. В заложники никого не брали. Их начали прессовать, избили. Теперь есть информация, что колонию расформировывают. Перевезут всех в Херсон, Вознесенск и Южноукраинск.

Об особенностях содержания заключенных в колонии №51 рассказывает и бывший руководитель пенитенциарной службы 45-летний Сергей Старенький.

- За деньги узникам позволяли многое. О расценках были договоренности с руководством учреждения, - говорит Старенький. - Недавно цены начали поднимать. Осужденных это возмутило. Пять дней бунтовали, но их сдерживали. В конце концов ситуация окончательно вышла из-под контроля. Это - следствие работы администрации, они за это ответственны.

Колония расположена почти в центре города. Земля стоит немалых денег, и есть желающие ее получить. Поэтому конфликт могли спровоцировать искусственно, предполагает священник Дмитрий Краснобаев, 48 лет. Семь лет посещает заключенных.

- Конфликт зреет много лет. Но все ухудшилось с приходом новой администрации. Думаю, они специально создали условия, чтоб заключенные взбунтовались. И под предлогом этого расформировали колонию, - говорит Краснобаев. - Это лакомый кусок земли. На всю колонию остались менее 500 заключенных. Когда начинал здесь работать, удерживали почти втрое больше.

Во время бунта заключенным тоже досталось, головы разбиты. Но этого не афишируют и никого к ним не подпускают, - добавляет священник.

О том, что колонию планируют перенести за пределы города, в Минюсте говорили еще в августе прошлого года.

- Проведение капитального ремонта требует значительных затрат. Коммуникации сильно изношены. Здание является памятником архитектуры, не соответствует нормам для содержания подследственных. В связи с этим Минюст планирует построить новое, - заявил тогда 44-летний Денис Чернышев, заместитель министра юстиции.

Автор: Анна БОВА
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