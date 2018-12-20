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пятница, 21 декабря 2018 00:45

Задержали вероятного организатора убийства ветерана АТО

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18 декабря Печерский суд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог бизнесмена Евгения Бродского, 34 года. Подозревают в организации убийства ветерана АТО и общественного активиста 42-летнего Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Его застрелили 31 июля в этом году во дворе собственного дома-гостиницы в Бердянске Запорожской области. Это произошло на глазах жены и приятелей. Киллера с тремя сообщниками задержали в тот же день. В начале сентября арестовали одного из вероятных заказчиков. Им оказался местный предприниматель Михаил Сигида, 38 лет.

Бродского схватили 16 декабря в международном аэропорту "Харьков".

— Собирался пересечь государственную границу, — говорит первый заместитель главы Нацполиции 45-летний Вячеслав Аброськин.

О Евгении Бродском известно, что он из Днепра. Является владельцем нескольких частных предприятий. Занимался расширением своего бизнеса в Бердянске. Из-за этого имел конфликт с убитым, по данным полиции.

Адвокаты считают подозрение недостаточно обоснованным и ссылаются на неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного. Убегать или скрываться от следствия Бродский не собирался, утверждают. Решение суда обжалуют.

Автор: Анна БОВА
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