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вторник, 30 июля 2019 07:40

За пять дней до нападения Екатерина Гандзюк училась стрелять из пистолета

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31 июля исполняется год со дня нападения на 33-летнюю Екатерину Гандзюк, активистку, советницу мэра Херсона. На нее возле дома вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.

Подозреваемых в нападении задержали в конце августа. Это - Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Никита Грабчук и Сергей Торбин. Последний - организатор. Через несколько месяцев назвали имена вероятных посредников - Алексей Левин, Игорь Павловский и заказчика - председателя Херсонского областного совета 49-летнего Владислава Мангера. Впоследствии всем смягчили подозрение.

О ходе следствия говорим с товарищем Екатерины, волонтером 34-летним Романом Синицыным.

- Сразу было понятно, что местная полиция саботирует следствие. Они не сделали поквартирный обход, не сняли записи с камер видеонаблюдения, не установили вещество, которым облили Екатерину. Хотя врачи просили сделать это как можно быстрее, потому что должны были принять решение относительно лечения.

Активизировались общественные активисты - друзья Кати. В Херсон приехали человек 50. Устроили митинги под прокуратурой. Сами опрашивали свидетелей, пригласили специалиста, который по их показаниям составил фотопортрет нападающего. Поднялся шум, началось расследование. Главной просьбой Кати было, чтобы делом не занималась местная полиция, а поручили СБУ. Так произошло только после ее смерти. До тех пор велось параллельное следствие. Когда производства объединяли, полиция "потеряла" ряд доказательств.

Как вы узнали о нападении?

- У нас был общий чат, где с другими активистами обсуждали общественные инициативы. Катя написала туда, сбросила фотографии. Еще час описывала детали, пока ее не забрали в реанимацию. Нужна была искусственная кожа для пересадки. Нашли в Киеве. На следующий день после нападения Катю доставили самолетом в столицу.

Екатерина предполагала это?

- Дословно говорила, что ее убьют. Дней за пять до нападения приезжала в Киев. Мы вместе ходили в тир. Училась стрелять из пистолета. Собиралась купить травматический для самообороны. Понимала, что во многих вещах перешла влиятельным людям дорогу.

Получала угрозы?

- За ней открыто следили. Постоянно ездила машина, какой-то человек ходил. Отец и муж часто встречали Катю с работы. Не рассчитывали, что нападут утром. Тогда шла одна. Но вряд ли бы смогли уберечь. Если "отмашку" дали, то нападение было вопросом времени.

16 июля Генпрокуратура поставила на паузу досудебное расследование в отношении главных фигурантов дела - Владислава Мангера и Алексея Левина. Что это значит?

- Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и приостановила его. Потому что Левин с августа в розыске и с ним невозможно проводить следственные действия. В международных институтах такая практика работает. Но настораживает другое. Производство остановили, но сроки досудебного расследования, которые завершаются 3 августа, не продлили. Мол, неправильно их посчитали. Прокуратура должна срочно возобновить производство и ходатайствовать о его продлении. Иначе Мангер и Левин могут избежать ответственности.

Мотивом нападения на Екатерину Гандзюк стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, по версии следствия. Согласны ли вы с этим?

- Мотив более широкий. Его можно назвать словом "достала". На Херсонщине есть группа людей, связанная с местными властями, полицией, прокуратурой. Делали, что хотели. В сфере их интересов была незаконная вырубка леса, которая прикрывалась искусственными поджогами, добыча песка, нелегальные перевозки в Крым. Катя против этого воевала. Была неудобная.

Есть ряд людей, которые помогали покрывать нападение на нее. Местная полиция оперативно провела следствие. За три дня собрали мнимые доказательства, нашли "стрелочника" - Николая Новикова, выбили из него показания и посадили под арест (через две недели херсонца Новикова отпустили, дело закрыли. - ГПУ). Ни один из следователей, оперативных сотрудников в Херсоне, которые фальсифицировали дело, не понес наказания. Более того, кум задержанного организатора нападения Торбина - заместитель начальника уголовного розыска Херсонской области Сергей Курдилов. Он руководил расследованием. Его до сих пор не уволили, только перевели в другой райотдел. Руководитель областной полиции Артур Мериков сообщил Левину, чтобы тот бежал. Тоже продолжает работать. Получил звание генерала.

18 июля вступил в силу приговор убийцам Екатерины - исполнители и организатор получили от трех до шести лет. Это достаточное наказание?

- Нет. Должно быть строже, учитывая особенности преступления. Ведь они ее не побили, а вылили серную кислоту. Чем обрекли на страшные муки. Но вину они признали и пошли на сделку со следствием. Ее деталей не знаю. Возможно, она повлечет за собой качественную доказательную базу по заказчикам.

Узнаем ли их имена?

- Общественные активисты, проводившие собственное расследование, выяснили и озвучили их еще в декабре прошлого года. Это - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, бывшие губернатор области Андрей Гордеев и его заместитель - Евгений Рыщук. Все трое связаны с другим фигурантом дела - Алексеем Левиным. Его настоящая фамилия - Москаленко. Известный в криминальном мире по прозвищу "Москал-младший". Сидел за организацию убийств и разбойных нападений. Вышел по закону Савченко (предусматривает, что один день в СИЗО считается за два. Его отменяли в 2017-м, а через год возобновили. - ГПУ). Из трех топ-чиновников области подозрение вручили только Мангеру. Которое впоследствии с "заказа убийства" смягчили до "организации избиения, повлекшего смерть". О причастности Рыщука и Гордеева у следствия доказательств нет, говорят.

Что нужно, чтобы заказчиков наказали?

- Новый генпрокурор. Луценко знает имена всех причастных, но следствие буксует. Материалы дела постепенно сливают.

Друзья Кати о деле напоминают регулярно. Без этого ход следствия был бы иным?

- Думаю, оно уже завершилось бы. Сидел бы Новиков по сфабрикованным обвинениям.

Какое влияние на расследование имела парламентская Временная следственная комиссия?

- Это была хорошая информационная площадка. Там открыто озвучивали фамилии причастных к нападению. В частности, одного из организаторов - Игоря Павловского (помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. - ГПУ).

До случая с Екатериной нападения на гражданских активистов происходили регулярно. Затем притихли. Почему?

- Да, бывало по пять-семь нападений в месяц. В большинстве из этих случаев заказчиками являются местные элиты, связанные с криминалом, правоохранителями. Они давно срослись. Ни одно из предыдущих дел не имело такой огласки, как с Катей. Начались реальные следственные действия, обыски. Это их освежило.

Хотя Мангер и не сидит, но это человек ресурсный, с хорошими связями. Вряд ему приятно ездить чуть ли не каждую неделю на суды. Тратить десятки тысяч долларов на адвокатов.

До сих пор ни одно из нападений на активистов не раскрыто.

- Думаю, это саботируется и Генпрокуратурой, и Нацполицией. Учитывая, что все заказчики - непростые люди с широкими политическими и уголовными связями. Следствие блокируется и на местном уровне, и на высшем. Действует круговая порука.

Какой Екатерина была в жизни?

- В 2015-2016 годах мы активно занимались волонтерством. Были друзьями в "Фейсбуке", но лично не были знакомы. Как-то произошла ситуация: морской спецназ ехал с оружием, в Херсоне их машина сломалась. Просили что-то сделать. Я написал Кате. Она решила проблему за 15 минут. Всегда шла навстречу. Занималась информационной политикой в городе. Активно боролась с "русней" - скрытой, явной. Выводила их на чистую воду.

Что помогало держаться Кате после нападения?

- В больнице все время была под сильным обезболивающим. Не сдавалась. Верила, что ее спасут. Мы активно искали клинику за рубежом. Но из-за тяжести травм большинство из них отказывали. С несколькими продолжали вести переговоры. Катю удручало, что процесс затягивается. Говорили об этом в канун ее смерти. Был одним из последних, с кем виделась.

500 долларов получил каждый из исполнителей нападения на советницу мэра Херсона 33-летнюю Екатерину Гандзюк - Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Деньги им передал организатор преступления Сергей Торбин. Еще 10 тысяч гривен заказчик преступления передал на выполнение: приобретение необходимых средств связи и покупку орудия убийства, по данным следствия.

Организовал волонтерскую группу

Роман Синицын родился в Луцке, живет в Киеве. Окончил Национальный университет государственной налоговой службы. Год работал в вузе, потом - в сфере ІТ-бизнеса и интернет-маркетинга. С началом войны на Донбассе занялся волонтерством, помогал украинским военным. Вместе с заместителем министра по временно оккупированным территориям Георгием Тукой организовал волонтерскую группу "Народный тыл". Был участником Киевской областной аттестационной комиссии, рассматривавшей кандидатуры сотрудников милиции, которые хотели стать полицейскими.

Женат, воспитывает 2-летнюю дочь.

Автор: Тамила МИХЕЕВА
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Дата
30
июля

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