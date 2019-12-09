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вторник, 10 декабря 2019 07:25

Выполнить все требования – невозможно

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- Руководители организаций пренебрегают правилами пожарной безопасности по двум причинам. Нормативных актов так много, что выполнить их все - невозможно. В таких случаях их или не воспринимают, или закрывают вопрос через взятки. Правила должны быть реальные, отвечать условиям современности. И в последние четыре года не было пожарного контроля. С 2014-го по январь 2019-го действовал мораторий на проверки, - говорит адвокат 46-летний Сергей Старенький.

- Возросшие суммы штрафов проблему не решат. Это приведет лишь к увеличению коррупционной составляющей. Надо менять систему в целом.

Инспекторы должны быть заинтересованы, чтобы пожаров не было. А не в количестве штрафов или предписаний, как когда-то ГАИ на дороге. Ведро не того цвета - штраф, не той формы - предписание.

Пишут об отсутствии снаряжения у спасателей. В этом должны разобраться следователи. Или его вообще нет. Или это небрежность руководства и специалисты не были готовы к чрезвычайной ситуации такого масштаба.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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