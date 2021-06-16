17-летний Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги в Харькове 13 июня. Упал на проезжую часть с высоты 8-10 м и попал под машину. Получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы. Его спасают в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Парень в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики не дают никаких прогнозов, говорят родственники.

Вячеслав учится в лицее на повара. В день трагедии алкоголя или наркотиков не употреблял, по данным экспертизы. Сразу после инцидента говорили, что хотел покончить с собой. Мать слухи опровергла.

- Собирался, вероятно, похвастаться перед друзьями. Свесился из кабинки. И вдруг начался ливень с градом. Он испугался, кабина стремительно стала подниматься. Сын хотел залезть обратно, но руки соскользнули, - говорит мать Мария Попенко. - Несчастной любви или переживаний из-за учебы не было.

Семья парня на учете в службах по делам детей не состоит, по данным полиции. Дело расследуют как несчастный случай.

- По словам друзей, которые ехали в соседних кабинах канатной дороги, товарищ хотел сфотографироваться. Не удержался и упал, - говорят в полиции. На видеозаписях с камер наблюдения видно, что за несколько минут до падения Вячеслав сбросил рюкзак другу на землю. Потом хотел спрыгнуть. Не удержался и упал, когда кабина была над дорогой.

Полиция пока не выяснила, какой автомобиль сбил парня. Известно только, что был белого цвета.