Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 792
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 657
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1575
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 423
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
6 Просмотров: 648
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 693
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
2
5
3
3
4
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1719
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 162
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 846
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 423
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 07:05

Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги

  Комментировать

17-летний Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги в Харькове 13 июня. Упал на проезжую часть с высоты 8-10 м и попал под машину. Получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы. Его спасают в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Парень в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики не дают никаких прогнозов, говорят родственники.

Вячеслав учится в лицее на повара. В день трагедии алкоголя или наркотиков не употреблял, по данным экспертизы. Сразу после инцидента говорили, что хотел покончить с собой. Мать слухи опровергла.

- Собирался, вероятно, похвастаться перед друзьями. Свесился из кабинки. И вдруг начался ливень с градом. Он испугался, кабина стремительно стала подниматься. Сын хотел залезть обратно, но руки соскользнули, - говорит мать Мария Попенко. - Несчастной любви или переживаний из-за учебы не было.

Семья парня на учете в службах по делам детей не состоит, по данным полиции. Дело расследуют как несчастный случай.

- По словам друзей, которые ехали в соседних кабинах канатной дороги, товарищ хотел сфотографироваться. Не удержался и упал, - говорят в полиции. На видеозаписях с камер наблюдения видно, что за несколько минут до падения Вячеслав сбросил рюкзак другу на землю. Потом хотел спрыгнуть. Не удержался и упал, когда кабина была над дорогой.

Полиция пока не выяснила, какой автомобиль сбил парня. Известно только, что был белого цвета.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Возвели усыпальницу - седьмое чудо мира

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6237
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 6093
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3654
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 2898
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2520
Скандалы
"Беркутовцев" впервые осудили за разгон Майдана
"Беркутовцев" впервые осудили за разгон Майдана Просмотров: 9
Супругов расстреляли за 23 тысячи долларов долга
Супругов расстреляли за 23 тысячи долларов долга Просмотров: 9
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
2
 Просмотров: 189
Яна Кривошея погибла в турецких горах
Яна Кривошея погибла в турецких горах Просмотров: 189
Денис Родиков совершил самоубийство после смерти приемных родителей
Денис Родиков совершил самоубийство после смерти приемных родителей Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
5
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 380
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть