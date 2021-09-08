Второклассник умер на 15-й день комы

- Кощунство - то, что с ребенком сделали. Люди в городе объединились. Требуют справедливого наказания за смерть ангелочка, - 31-летняя Елена Сыс из Черкасс с 8-летней дочерью покупает мягкую игрушку, чтобы почтить память 7-летнего Андрея.

Он умер в областной детской больнице вечером 5 сентября. Туда его привезла "скорая" 24 августа. Был в коме. Имел гематому в голове, травмы губы, ушей и полового органа. На теле были пролежни. Бабушка мальчика 51-летняя Виктория Лясова рассказывала сначала, что внук упал с кучи кирпича. Самостоятельно лечила пять дней. Медиков вызвала, когда не смогла его разбудить. За жизнь ребенка врачи боролись две недели, но тщетно.

- Андрей был подключен к аппарату искусственного дыхания. Кровообращение поддерживали медикаментами. Но состояние ухудшалось, - рассказывает анестезиолог областной больницы Светлана Федченко. - Был сильно поражен мозг. Ухудшалась работа всех органов и систем, давление снижалось. Оперировать его было нельзя.

Виктория Лясова - не родная бабушка Андрея. Он - сын невестки от предыдущего брака. Женщина ухаживала за ним и его 3-летней сестрой, дочерью своего сына. Родителей ребенка рядом не было, поехали в Киев на лечение.

Лясовой сообщили о подозрении в оставлении ребенка в опасности. 31 августа взяли под стражу без права на залог, по решению Сосновского райсуда в Черкассах. Заседание состоялось в закрытом режиме, по просьбе женщины. Общаться с журналистами она отказалась. Почему не сразу обратилась к врачам - не объяснила.

4 сентября в том же суде по тому же обвинению отправили за решетку без права на залог и названного деда мальчика - Юрия Лясова, говорит пресс-секретарь прокуратуры области Светлана Андрейченко. Обоим грозит до восьми лет тюрьмы.

Эксперты выясняют, при каких обстоятельствах Андрей травмировался. Служба по делам детей проверяет родителей и условия проживания.

В сентябре Андрей должен был идти во второй класс. Был способный ученик, по словам классной руководительницы Юлии Головкиной.

6 сентября возле двора Лясовых собрались неравнодушные люди. Несли мягкие игрушки и лампадки, требовали наказать виновных в смерти ребенка. "Маленький Андрей должен был жить и радоваться вместе с другими детьми", "Требуем проведения независимой экспертизы", - записки такого содержания расклеили на заборе.

Ни мать, ни отчим Андрея ничего не комментируют.

- С ребенком произошел несчастный случай, - единственное, что сказал отчим Станислав Лясов.