Врач не заметил разрыв кишечника у 5-летнего мальчика

В поселке городского типа Оратов на Виннитчине врача 58-летнюю Елену Нетечинскую обвиняют в непрофессиональных действиях, которые привели к гибели пациента. Подозрение объявили 25 сентября.

Речь о смерти 5-летнего Виталия Житника. Родители привезли его в больницу с болью в животе и рвотой. Елена Нетечинская — врач семейной медицины. В тот день дежурила в центральной районной больнице, где работает по совместительству. Сказала, что у ребенка отравление. Дополнительных обследований не назначила.

— Виталику стало плохо дома после садика. Жаловался, что болит живот. Повезли в больницу. Дежурная промыла ему желудок, прокапала и отправила домой. Заверила, что на утро все будет хорошо, — вспоминает мать Татьяна Житник, 44 года. — Я всю ночь сидела возле него. Под утро попросил воды. А потом стал желтеть, как будто судорогой брало, зубы стиснул. Мы — в машину и снова в больницу.

Виталия привезли к медикам в состоянии клинической смерти. У него разорвался кишечник, началось отмирание тканей.

— Шанс на спасение у ребенка был. Врач должен был вызвать хирурга, который установил бы правильный диагноз, — говорит Николай Садик из Оратовской райбольницы.

После инцидента Елену Нетечинскую из ЦРЛ уволили. Продолжает работу как семейный врач.

— Елена Николаевна имеет больше 20 лет стажа. Люди выбрали ее семейным врачом. Больше тысячи пациентов подписали с ней декларации, — говорит Олег Галушко из районного центра первичной медико-санитарной помощи. — Предписаний из прокуратуры или суда об отстранении ее от должности мы не получали.

Расследование смерти Виталия Житника длилось шесть месяцев.

— Мальчик умер от болевого синдрома, интоксикации, кровопотери и частичного некроза тонкого кишечника. Врачу, который не смог установить правильный диагноз, объявили подозрение, — отмечает Ирина Выхованец из областной прокуратуры.

Прокуратура подала ходатайство в суд об отстранении Нетечинской от должности и избрании ей меры пресечения.