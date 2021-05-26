Воздушный шар с пассажирами упал во время фестиваля

На фестивале "Кубок Подолья - 2021" упал воздушный шар. Это произошло вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области вечером 22 мая.

Управлял шаром 28-летний пилот из Киева. На борту были пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук Черниговской и житель Каменец-Подольского района. Погиб 53-летний прилучанин. Остальные попали в больницы.

- Перед падением шар сплющило, корзину бросало в разные стороны. Люди молили о помощи. Двое выпали на кладбище. Один мужчина ударился о могильную плиту и погиб. Другой покалечился, но дошел до дороги и звал на помощь, - рассказывает очевидец Татьяна Шельварчук-Прядийчук. - Еще двух мужчин выбросило в деревне. Мы вскочили в авто и поехали за шаром. Его понесло через лес. Цеплялся и выламывал сосны. Затем корзина ударилась о горб и перевернулась. А шар повис на дереве. В корзине была женщина с поломанными ногами. И травмированный мальчик.

Из пяти пострадавших в больнице остаются четверо. 31-летнего хмельничанина с поломанными пальцами отпустили домой. Самое тяжелое состояние у 37-летнего пассажира. Он в реанимации.

По делу назначен ряд экспертиз.

- Шар - 2003 года выпуска. Пилот опытный. Имеет 10 лет стажа, лицензию, - говорит Руслан Герасимчук из областной полиции. - И он, и все пассажиры были трезвы. Наркотиков не употребляли.

Фестиваль начался 21 мая. Полеты над городом были запланированы в течение трех дней. В первый день фестиваля воздушный шар с пассажирами аварийно приземлился на дороге в центре Каменца-Подольского - на просп. Грушевского. А второй чуть не сел на частный дом. Обошлось без пострадавших. Фестиваль приостановили. Но отменять не планируют, так как является визитной карточкой Каменец-Подольского, говорит глава областной администрации Сергей Гамалий. Однако в дальнейшем будет проходить при усиленных мерах безопасности.