Владислава Трохимчук оставила детей в закрытой квартире

Восемь лет тюрьмы получила 24-летняя Владислава Трохимчук, которая на девять дней оставила без присмотра собственных детей.

12-месячного Даниила и Анну, 2 года и 10 месяцев, закрыла в комнате столичной съемной квартиры в конце ноября 2016-го. Дверь подперла креслом. Из еды оставила несколько конфет, пачку печенья, кукурузные палочки. Когда вернулась, застала мертвого сына и истощенную дочь.

За месяц до этого Владислава родила третьего ребенка. Все — от разных мужчин. Новорожденная девочка жила с отцом в районе столичных Березняков. Те дни женщина провела с ними. Тем временем старшие дети ели обои и собственные испражнения, по словам владельцев квартиры. Самостоятельно пытались выбраться из комнаты. Возле входной двери вырвали кусок линолеума.

Прокуратура требовала пожизненного заключения для Владиславы Трохимчук за умышленное убийство. Однако осудили ее по другой статье — "оставление в опасности". Приговор будут обжаловать в апелляционном суде.

— Суд не дал надлежащей оценки показаний свидетелей. Женщина говорила, что оставила детей на бывшую свекровь. Однако та утверждает, что такого разговора не было и ключей от квартиры у нее не было, — говорит Надежда Максимец из столичной прокуратуры. — Мужчину, с которым на то время имела отношения Владислава, вообще не услышали в суде. Он постоянно переезжал, менял номер телефона. Во время судебного заседания женщина вела себя спокойно. На оглашение приговора ее не привезли. Не было места в машине конвоя, пояснили. Организовали видеоконференцию. Но на камеру она не показывалась. Видели только ее руку.

Из восьми лет заключения Трохимчук уже отбыла шесть. Ведь с декабря 2016-го была в СИЗО. А по "закону Савченко" один день в изоляторе считается за два в колонии.

Владислава Трохимчук родом из поселка Ивановка Первомайского района на Николаевщине. В Киев переехала в 2015-м. Арендовала однокомнатку на ул. Маричанской, 6, в Голосеевском районе. Ее старшая дочь Анна находится в приемной семье. Судьба младшей, которая была с отцом, неизвестна.

— Если апелляционный суд оставит в силе приговор первой инстанции, Трохимчук через полгода может освободиться из тюрьмы. Имеет право на досрочное, поскольку отбыла две трети срока, — говорит адвокат 45-летний Сергей Старенький.