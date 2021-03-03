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четверг, 04 марта 2021 07:50

Владимиру Никуленко насчитали 16 тысяч несуществующего долга

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- Получаю копейки. Едва сводим концы с концами. И тут ошарашили: я должен на кредитку деньги. Я же ею никогда не пользовался, - рассказывает 65-летний Владимир Никуленко из села Христофоровка Баштанского района Николаевской области.

Воспитывает сына 9-летнего Артема, он учится в четвертом классе местной школы. Жена Елена умерла в 2018 году. Ей был 41 год. Мужчина получает пенсии - "чернобыльскую" и на сына. Итого - около 3200 грн. В позапрошлом году начали начислять на 350 грн меньше. Выяснилось, имеет долг перед банком - около 16 тыс. грн.

- Леночка была золотым человеком. Мы 12 лет прожили душа в душу. Говорил, что она мне и любовница, и дочь, и жена, и лучший друг. Убежали от всех с Днепропетровщины, чтобы не тыкали в глаза из-за разницы в возрасте. Купили дом. В 2014 г. - машину, - рассказывает Владимир Никуленко. - Я тогда на автобусе работал, хорошо зарабатывал. Но к машине не хватало 3,5 тысячи. Чтобы не занимать, оформил кредит на год. К нему дали еще карточку на 8 тысяч гривен. Ни копейки оттуда не взял. А кредит закрыл раньше. Есть все чеки. До сих пор их храню.

Срок действия кредитной карты завершился в 2017 году. Банк "Ренессанс", который выдал карточку, закрылся. Все кредитные дела выкупил банк "ПУМБ", говорит Владимир Николаевич.

- Мне только пришло сообщение, что карта заблокирована. Истек срок действия. Больше никаких писем. Начал искать, кто и за что мне насчитал почти 16 тысяч гривен долга. Не могу добиться правды. Говорят, данных нет. Кто и когда снял деньги с карточки - мне неизвестно, - рассказывает Владимир Никуленко.

- У меня каждая копейка на учете. Заработать больше не могу, потому что здоровье в Чернобыле потерял. Был там в первых рядах, когда рвануло. Сейчас ноги болят, дом перейти не могу. А сынишка растет, есть хочет. То сапожки прохудились, то штанишки малы. Надо новые, но прошу потерпеть. Весной купим. Сейчас не потяну. За газ платить больше, чем мы на двоих получаем. Выискиваю, что дешевле - социальный хлеб по 6 гривен и кости по 34 гривны за кило, вместо мяса. Сынок мне помогает возле дома и на огороде. Человечный. Сядем с ним вдвоем и плачем, что мамки нету. Такая несправедливость в мире. Леночка внезапно от нас ушла. 8 марта плохо стало, завез в больницу - у нее сильно сахар поднялся. Впала в кому. Через восемь дней ее не стало. Измучилась, бедная. Красивейшая женщина была. Весила килограммов 120. Из-за болезни от нее 40 килограмм осталось. Прошу здоровья, чтобы не оставить сына сиротой. Кроме меня, у него ни одной родной души.

В областном управлении пенсионного фонда подтвердили, что с августа 2019-го отчисляют 20% процентов пенсии Владимира Никуленко, согласно постановлению частного исполнителя Татьяны Павелко. Оно датировано 17 апреля 2019 года.

Павелко открыла постановление после исполнительного предписания частного нотариуса. Согласно документу, Никуленко был должен банку около 3,7 тыс. грн и не оплатил. Вместе с процентами и штрафом за нарушение договора набежало более 16 тыс. долга. Другой информации ни исполнитель, ни нотариус не предоставляют.

Банк мог не закрыть у себя кредит и пакетом продать кредитные дела. Поскольку заемщику не сообщили об этом, в первую очередь должен обжаловать заочное решение суда, говорит адвокат Антон Зубков, 45 лет.

- Нужно найти полное решение суда, чтобы видеть требования банка. И подать иск на его отмену. Параллельно направить частном исполнителю о прекращении исполнения решения. Если судья откажется отменить заочное решение - обращаться в апелляцию, - советует адвокат. - Одновременно можно подать встречный иск о признании недействительным исполнительного предписания, на основе которого из пенсии мужчины отчисляют деньги.

Если банк настаивает, что деньги с кредитной карты были сняты, нужно обратиться с заявлением в киберполицию, чтобы зафиксировать преступление.

Автор: Анна БОВА
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Дата
04
марта

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