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пятница, 22 ноября 2019 07:00

Владимир Байдич полтора километра тащил собаку за машиной

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Поблизости села Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области 62-летний Владимир Байдич тащил привязанную к машине собаку. Животное было окровавленное. У него были ободраны лапы, живот.

Байдич - директор Хмельницкого областного архива. Раньше был вице-мэром города, директором школы. Объяснил: решил наказать собаку, потому что покусала его мать.

- Мужчина тянул собаку 1,5 километра, пока его не заметил солдат. Он остановил машину, вызвал полицию, - рассказывает зоозащитница 34-летняя Елена Голубничая. - Когда об этом случае распространилась информация, мужчина хотел задним числом оформить мать в больницу. Думаю, чтобы хоть как-то оправдать жестокость. Собаку отвез в ветклинику усыпить. Но вмешались неравнодушные люди и не дали этого сделать. Пса у владельца забрали волонтеры, сейчас лечат.

Владимир Григорьевич ситуацию не комментирует. В полиции открыли уголовное производство. За обращение с животными с особой жестокостью мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
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