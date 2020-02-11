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четверг, 13 февраля 2020 07:45

Виталии Ефименко бывший муж не отдает дочь

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- Полтора года не могу вернуть дочь. Обнять ее. Живу, как в аду, - говорит 27-летняя Виталия Ефименко из Коростеня Житомирской области.

В августе прошлого года ее бывший муж 32-летний Владимир Ефименко забрал общую дочь Александру, 2 года 9 месяцев. Ребенка матери не отдает и не позволяет видеться, несмотря на решение суда.

Виталия работает продавцом в магазине электроники и бытовой техники. Владимир - хирург-стоматолог. Женились в феврале 2016-го. До того встречались полгода. Четыре месяца после свадьбы пара снимала жилье. Когда переехали к родителям мужа, начались проблемы.

- Владимир был маминым сынком. Думала, женимся и все изменится, - рассказывает Виталий. - Когда перебрались к его родителям - вообще стало трудно. Свекор умер. Свекровь постоянно придиралась - не так помыла, не туда положила, слишком много вазонов. После рождения Сашеньки стала еще больше командовать. Муж стоял на стороне матери. В прошлом году я не выдержала. Возле дома начала ссориться со свекровью. Владимир выбежал из дома и вместе меня избили. Выбросили сумочку на улицу, закрыли двери и сказали: "До свидания".

Виталия поехала к своим родителям в Новоград-Волынский, сняла там побои, написала заявление в полицию. Но хода делу не дали, потому что не было свидетелей. Ребенка матери не отдавали. Позволяли изредка видеться.

- В марте 2018-го нас разлучили и определили место проживания Саши со мной. Муж долго нас не навещал. Затем начал приезжать на несколько часов в неделю. Однажды попросил остаться ночевать. Мол, давай помиримся ради ребенка, - продолжает Виталия. - Я ему поверила. Собрались гулять. Владимир с дочерью вышел первый. Сказал, подождут на детской площадке. Когда спустилась, их нигде не было. Телефон муж заблокировал. С тех пор продолжается наша борьба за ребенка.

Владимир пытался обжаловать решение суда о проживании дочери с бывшей женой. Обращался в Апелляционный и Верховный суды, однако они стали на сторону матери. Было решение о немедленном изъятии ребенка у мужчины, но и его он не выполняет.

- Ребенка вижу раз в месяц через окно, когда прихожу со службами. Владимир трогает меня, дергает. Полиция не реагирует, - говорит Виталия - Я к кому только не обращалась, чтобы вернуть дочь - и в Минюст, и к президенту. Везде одни отписки - идите в суд. Не знаю, сколько этот ужас будет продолжаться. От бывшего хочу одного. Чтобы отдал мне дочь. Он всячески пытается затянуть дело. Покупает бумажки, будто я алкоголичка.

Владимир Ефименко свою позицию комментировать отказался.

Исполнители говорят, силой забрать ребенка у отца не могут. За невыполнение решения суда Владимир трижды оплатил штраф - 3400 грн. Сейчас против мужчины возбудили уголовное производство.

- Надо, чтобы отец добровольно отдал ребенка. Другого закон не предусматривает. Знаю эту семью с июня 2018 года, когда начался спор за место проживания девочки, - рассказывает Нина Фицай из Службы по делам детей Коростенского городского совета. - Три суда встали на сторону матери. А Владимир настаивает на своем. С ним трудно разговаривать. Кричит, плачет, что-то записывает. Затем идет жаловаться - на нашу службу, в полицию. С судьей ссору затеял.

На липовые справки об аморальной жизни Виталии никто не обращает внимания. Потому что это ложь, - добавляет. - Она ответственная мать. Образованная, грамотная. Имеет постоянную работу. Надеюсь, у мужчины ближайшее время закончатся деньги на адвокатов. Или же возьмется за ум.

В Украине нет механизма - как выполнить решение суда, если один из родителей его игнорирует. В прошлом году из принудительных судебных решений были выполнены 5%, говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет.

- Вопрос исполнения судебного решения не урегулирован. И исполнители вынуждены закрывать производства, у них механизмов действия в этой ситуации, - говорит. - В Европе и Штатах с исполнением решения суда никто не тянет. Ребенка забирают принудительно. В этом случае есть уголовное производство - мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
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