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вторник, 08 мая 2018 00:40

Виновник аварии с 11 погибшими умер в изоляторе

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67-летний Александр Волков из Кривого Рога на Днепропетровщине умер в следственном изоляторе 5 мая. Его подозревают в совершении ДТП, которое забрало жизнь 11 людей.

Мужчина был онкоболен. На время следствия находился в городской больнице №2 под надзором конвоя. 2 мая Волкова перевели в изолятор, его состояние ухудшилось.

— Решение о закрытии дела в связи со смертью подозреваемого пока не принято, — говорит 33-летняя Анна Старчевская из областной полиции.

Авария произошла утром 17 апреля. На перекрестке ул. Металлургов и Героев АТО Волков за рулем "Мазды" протаранил маршрутное такси "Мерседес Спринтер". Восемь пассажиров маршрутки погибли на месте. Еще трое — умерли в больнице. Большинство из них — работники металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В то утро Волков спешил на автовокзал вместе с сыном 16-летним Александром. Светофоры были выключены. Из-за деревьев он не заметил маршрутку, которая ехала по главной дороге. Бабушкинский районный суд Днепра арестовал мужчину на два месяца без права на залог.

Автор: Анна БОВА
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