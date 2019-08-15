Виктор Малый дважды выстрелил в голову охраннику кафе

- Он в коме. Поддерживаем интенсивную терапию. Делаем перевязки. Пули не удаляли. Не до этого. Перспективы - одному Богу известны, - говорит заместитель главного врача Полтавской областной больницы Александр Олийнык.

Рассказывает о состоянии охранника полтавского кафе "Ботаник" 40-летнего Николая Сусла. Вечером 6 августа в него дважды выстрелил из пистолета Виктор Малый, 62 года. Так отреагировал на замечание охранника не справлять нужду под окнами учреждения. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

Стрелка задержали через несколько часов в собственной квартире в пер. Кустарном, где живет с женой Галиной и двумя собаками бойцовской породы. В доме нашли восемь единиц оружия, свыше 4 тыс. патронов, порох, поддельные документы, бумаги с нацистской символикой. В одном из найденных револьверов не хватало двух патронов.

Сейчас Виктор Малый в изоляторе ждет приговора суда. Своей вины не признает. Говорит, в тот вечер был дома.

- Оружие не мое, а друга Сергея. Попросил временно присмотреть. Мой только карабин. Имею на него разрешение, - говорит на суде Малый.

Соседи его боятся. Говорят, злоупотребляет алкоголем, агрессивен.

- Его жена Галина тоже неадекватна, мстительная. Окна дважды мне била, - рассказывает 60-летняя Татьяна Михальченко, живет в соседней квартире. - На третьем этаже жила семья, которой Виктор стрелял по машине с балкона. Собак специально завели, когда начали скупать оружие. Те собаки агрессивные, на детей нападали. Когда-то мужчине с пятого этажа руку разорвали. Подали в суд. И знаете что? Заплатил только 68 гривен штрафа.

Оружие Виктор Малый начал активно скупать полтора года назад.

- Я видела, что у него в левом заднем кармане джинсов торчал пистолет, - добавляет Татьяна Владимировна. - Испугалась, вызвала полицию. Тогда участковый приехал, но ничего не мог сделать. Через две недели прибыл с бумажкой на обыск. Так Виктор и Галина его не пустили. Где-то с обеда и до вечера полиция стояла под подъездом, вызвали и кинолога. Потом часов в восемь Виктор вышел с собакой и бросился на них с газовым баллончиком. Запорошил глаза. Кинолог упал, потерял сознание.

Виктор Малый - бывший врач-ревматолог областной больницы.

- Его оттуда со скандалом выгнали. Наркотические лекарства продавал, - говорит Татьяна Михальченко. - Когда уволили, видела его в нашей четвертой поликлинике. Ходил по этажам и всем лекарства предлагал. Не знаю, от какой фирмы.

Ранее Виктора Малого дважды ловили на краже продуктов в магазине. За содеянное не наказывали.