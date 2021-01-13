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"Вася стал страшный. Цеплялся к кому хотел"

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- Ходил в школу - был хороший парень. А вырос - злой стал. Не знаю, что с ним случилось, - 64-летний Василий Роман из поселка Буштино Тячевского района на Закарпатье рассказывает о соседе 30-летнем Василии Цехе.

Его подозревают в избиении любимой 35-летней Людмилы Стрильчук из Каменца-Подольского Хмельницкой области и убийстве ее детей 9-летней Мартины и Демида, 2 года. Все произошло в сауне отеля "Оксана" в Тячеве вечером 6 января. Там пара с детьми отдыхала.

- Мужчина был пьян. Начал с женщиной ссориться. Избил ее и детей. Мальчик с девочкой от травм скончались. Мать в тяжелом состоянии забрали в больницу, - рассказывает Анна Дан из областной полиции.

Людмила сама воспитывала детей. Первый муж - итальянец. Бросил ее с дочерью в своей стране. Сына родила от второго брака. С мужем расстались почти год тому назад. Впоследствии познакомилась с Василием. Работал на стройке в Каменце-Подольском.

- Потом ездил на заработки в Чехию. Когда вернулся - сразу к Люде, - рассказывает дядя погибших детей Евгений Кирпичников. - У Василия были серьезные намерения.

Людмила очень влюбилась, говорят подруги.

- Говорила: "Я летаю, у меня за спиной - крылья. Наконец встретила мужчину, который по-настоящему любит меня", - вспоминает телефонный разговор подруга. Имя просит не указывать. - Василий у Люды бывал. Родственники за ним ничего странного не замечали.

Василий - младший в семье Анны и Василия Цехов. Имеет сестру Наталью. Мать - домохозяйка, отец работает дальнобойщиком. В конце прошлого года Василий пригласил Людмилу с детьми погостить у себя. Хотел познакомить с семьей. Женщина согласилась, 28 декабря приехала.

- 30 числа Вася пристал к моему зятю, чтобы дал ему тысячу гривен. Когда ничего не получил, начал бить ногами. Затем выхватил из рук телефон. Мы полицию вызвали. На Цеха открыли криминал за вымогательство и кражу, - продолжает Василий Роман. - На следующий день вечером у них был шум во дворе. Говорят, мать ударил в лицо. Отцу лет 60, но вступиться не мог, потому что после операции на желудке. Снова в полицию звонили. Тогда Василий с женщиной и детьми и поехал в гостиницу, потому что в доме нельзя было оставаться. Жалко родителей, хорошие люди, хорошие соседи. Никогда с ними не ссорились. Но Вася стал страшный. Мог придраться к кому хотел. - Как-то парню досталось, потому что не угостил сигаретой.

- Раньше Василий не жаловался ни на кого. На него - тоже. Один раз приходил, подавал документы на оформление земельного участка. А после этого случая слухи поползли, - говорит Руслана Степановна из поселкового совета.

Другие местные рассказывают о Василии неохотно.

- Он из нормальной семьи. Первый ли раз мать ударил - не знаем. Но когда в новогоднюю ночь к нему вызвали полицию, его отец говорил: пусть сидит в тюрьме, - рассказывает соседка. - А теперь уже говорит, что Вася сидеть не будет. Хотят освободить сына.

С погибшими детьми прощались 8 января в Каменце-Подольском, хоронили в закрытых гробах.

Их забили стулом, по заключению экспертизы. Людмилу Стрильчук спасают в Тячевской районной больнице. Из реанимационного перевели в травматологическое отделение. Имеет ушиб головного мозга и переломы ребер. О смерти детей не знает.

В отеле говорят - работница услышала шум и пошла проверить. Увидела разломанные стулья и кровь на полу. Цех попросил не беспокоить их. Решил бежать, когда увидел администратора. Его остановили охранники.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. В содеянном не признается. Вспоминает, что выпил бутылку виски. Ссору с Людмилой отрицает. Наркотиков в крови экспертиза не обнаружила.

- Я пьяный был. Мне рассказали, что произошло. Говорят, табуретка вся в крови. А я не помню, чтобы бил. Может, и не я, - говорит Василий. - Люде ничего не будет. Выживет. Куда денется.

Если вину Василия докажут, могут посадить пожизненно.

Автор: Анна БОВА, Марианна ШУТКО
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