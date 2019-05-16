Василий Плахтий поджег себя после свадьбы дочери

Врачи спасают жизнь 43-летнего Василия Плахтия из села Косино Мукачевского района на Закарпатье. Вечером 12 мая мужчина облил бензином дом, автомобиль и себя. Когда поджег сигарету, на нем загорелась одежда. Обжег 80% тела.

Тушить мужчину бросилась его дочь 19-летняя Марьяна. Частично обгорела.

- Василий в тяжелом состоянии. Врачи не говорят ничего утешительного, но родные все же надеются, - говорит работница сельсовета, не называется. - Накануне они выдали замуж дочь. Что у них произошло, что он бензином все облил - в семье не признаются. Говорят, это несчастный случай. Семья хорошая, обеспеченная. Алкоголем не злоупотребляют и жалоб на них не поступало.

Причины пожара выясняют следователи.