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пятница, 17 мая 2019 07:00

Василий Плахтий поджег себя после свадьбы дочери

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Врачи спасают жизнь 43-летнего Василия Плахтия из села Косино Мукачевского района на Закарпатье. Вечером 12 мая мужчина облил бензином дом, автомобиль и себя. Когда поджег сигарету, на нем загорелась одежда. Обжег 80% тела.

Тушить мужчину бросилась его дочь 19-летняя Марьяна. Частично обгорела.

- Василий в тяжелом состоянии. Врачи не говорят ничего утешительного, но родные все же надеются, - говорит работница сельсовета, не называется. - Накануне они выдали замуж дочь. Что у них произошло, что он бензином все облил - в семье не признаются. Говорят, это несчастный случай. Семья хорошая, обеспеченная. Алкоголем не злоупотребляют и жалоб на них не поступало.

Причины пожара выясняют следователи.

Автор: Анна БОВА
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