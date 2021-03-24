Валентин Земцов останется за решеткой пожизненно

Апелляционный суд Днепропетровской области оставил за решеткой пожизненно 21-летнего Валентина Земцова из Павлограда.

Три года тому назад одиннадцатиклассник Земцов ворвался в дом соседей, зарезал 30-летнего Семена Бондаренко и его сына Александра, 4 года. А также ранил мать мальчика Викторию Крыгину, которая тогда была на 33-й неделе беременности. Суд первой инстанции признал Земцова виновным: "Понимал, что совершает, хотя и был пьян". В ноябре 2019-го вынес приговор. Впоследствии его обжаловали и осужденный, и уцелевшая женщина. Мол, Валентин не убивал ее мужа, а защищал от него. Земцов настаивал, что на него давили психологически. И чтобы избежать пожизненного, полностью признал свою вину.

- Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не было. Показания обвиняемого и потерпевшей не соответствовали обстоятельствам, которые установили во время досудебного следствия и судебного разбирательства, - говорит Андрей Лаврович из Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуратура открыла производство за дачу ложных показаний.