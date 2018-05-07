В убийстве супругов Столбовых подозревают их племянницу

Черниговку Снежану Круглякову, 22 года, подозревают в убийстве дяди и тети 52-летнего Бориса и 63-летней Тамары Столбовых. Они заботились о ней с 15 лет. Ночью 27 апреля супругов нашли зарезанными в собственной квартире.

Снежана лежит в травматологическом отделении Черниговской больницы №2. Имеет резаные раны левого предплечья, правой кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Под дверями палаты дежурят трое вооруженных полицейских.

Женщина молча смотрит в потолок. Руки забинтованы, нога прикована наручниками к кровати. Ест неохотно. На вопросы медработников и стражей порядка отвечает вежливо: "Спасибо, пожалуйста". О событиях ночи 27 апреля не рассказывает.

О конфликтах с дядей и тетей Снежана раньше никому не говорила. Разве что спорили по пустякам, вспоминают ее друзья. За час до убийства опубликовала в социальной сети "Инстаграм" собственное фото с подписью "Смотрит глазами моими кто". На нем она в белой рубашке, на шее — развязанный черный галстук-бабочка.

Борис и Тамара Столбовы — военные пенсионеры. В Чернигов переехали с севера России 13 лет назад. Жили в трехкомнатной квартире многоэтажки на ул. Юрия Мезенцева, 80, имели авто "Хюндай".

На лестничной площадке возле их квартиры — кровавая лужа. Брызги на стенах.

— Около трех ночи Борис кричал с матами: "Отойди!" Затем Тамара: "Ты чего? Ты чего?" Далее снова Борис: "Уйди, уйди". Потом — грохот мебели, топот. Минут через десять все стихает, — вспоминает сосед, который живет этажом выше.

— Они были приветливые люди. Снежана тоже всегда здоровалась. Раньше ее провожал парень. В последнее время приходила одна, — рассказывает темноволосая жительница дома. Имя не называет. — Квартира у них большая, места много. Но она часто придет, сядет на качели под домом и долго слушает что-то в наушниках. Еще заметила: подъезжают они к подъезду, Борис и Тамара выходят из машины, смеются, что-то обсуждают, а Снежана — в стороне, даже не улыбнется. Они не очень с кем дружили. Общались только с сестрой Тамары.

В подъезде дома в нос бьет резкий запах крови. Той ночью травмированная Снежана бежала с девятого этажа вниз. Звонила, стучала во все квартиры — следы крови остались на звонках, замковых скважинах. Отворила только 55-летняя Инна Тарасова с четвертого этажа.

— Мой сын — ветеран АТО. В Луганском аэропорту попал в плен. Его оттуда освободили. С тех пор у меня нервы не в порядке, сплю плохо, — говорит Инна Тарасова. Напротив своей квартиры отмывает стены и пол от крови. — Я смотрела телевизор. И тут бешенный грохот в двери и крик: "Девятый этаж, кровь, полицию, "скорую"!" Кричала девушка. Я набрала полицию. Проснулся сын, открыл двери.

Увиденное напоминало фильм ужасов. Кровь по Снежане текла на пол, — продолжает женщина. — Она была одета в какие-то штаны, футболку, кроссовки. Руки до локтей порезаны. Просила о помощи. Потом рванула вниз со словами: "Воздуха, воздуха". На улице было еще темно. У подъезда упала.

— Снежана была не в себе, — вспоминают другие жильцы дома. — Когда ее завели в "скорую", она ревела, как бесноватые, которых вычитывают в церкви. Медики позвали полицейского. Он с ними поехал.

У Бориса Столбова было 20 колото-резаных ран головы и шеи, у его жены — 34 раны туловища и конечностей, один из ударов — в глаз. Из квартиры ничего не исчезло.

— Не могу поверить, что Снежана это сделала, — говорит Любовь Кравченко, учитель украинского языка и литературы Черниговского коллегиума №11. — Она — из российской глубинки. Жила с бабкой. Пришла к нам в девятый класс. Украинского языка не знала совсем, но за короткое время достигла прекрасных результатов. Посещала факультативы. Без репетиторов сдала ВНО по украинскому языку более чем на 180 баллов (максимальный результат 200 баллов. — ГПУ). Интересовалась психологией. В десятом классе выиграла олимпиаду города и области по педагогике и психологии. Идеально написала научную работу в Малую академию наук. Способный ребенок.

О родителях Снежаны ничего не известно. После школы она поступила в Черниговский педагогический университет им. Тараса Шевченко.

— Я встретила ее прошлым летом, — продолжает Любовь Кравченко. — Она была с короткой стрижкой, хотя раньше имела роскошную косу. Спросила: "Как родители отнеслись?" Ответила, что с пониманием. Она не пила, не курила, ничего не употребляла. Рассказывала, что на летних каникулах ездила на родину. Там на нее смотрели, как на звезду. Сказала: благодарна тете и дяде, что семь лет назад забрали ее оттуда. У них своих детей не было, а бабка уже в возрасте.

Снежана Круглякова училась на магистратуре, посещала курсы психологии, подрабатывала в кофейне и в центре "Развитие одаренности". Ей грозит пожизненное заключение.

Следователи имеют несколько версий, почему так поступила. Первая — защищалась от дяди, потому что тот ее домагался. Вторая — напала под действием психотропных препаратов. Третья — защищала тетю от побоев мужа. Четвертая — Снежана была участником запрещенной игры "Синий кит" (администраторы дают участникам задания. Выполнение должны снимать на камеру. Конечная цель игры — самоубийство. — ГПУ).

Рассматривают также версию, что в квартире был четвертый человек.