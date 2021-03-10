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четверг, 11 марта 2021 07:20

В убийстве полицейской подозревают ее подругу

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На просп. Николая Бажана в Дарницком районе столицы 7 марта убили 37-летнюю Святославу Петрову. Была старшим инспектором Департамента киберполиции. Тело нашли около трех часов ночи возле многоэтажки. Женщину ударили бутылкой по голове, потом - более 40 раз ножом в тело.

Святослава Петрова около 10 лет работала в полиции, последние три - в киберполиции.

- Она занималась поиском и аналитикой информации о потенциальных преступниках, - говорит Евгений Панченко из департамента киберполиции. - Накануне трагедии весь коллектив поздравляли с наступающим 8 Марта. Святослава была в хорошем настроении.

Вечером встретилась с двумя подругами, продолжили празднование. После полуночи разошлись. Петрова домой возвращалась с подругой, 37-летней Юлией Тугаревой, которую и задержали по подозрению в убийстве. Женщины учились одной школе, жили неподалеку, по информации начальника столичной полиции Андрея Крищенко.

Следователи отрабатывали несколько версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательная - убийство произошло из-за ревности, по словам заместителя министра внутренних дел 42-летнего Антона Геращенко.

- Обе женщины любили одного человека. Это и стало причиной конфликта, - говорит Геращенко.

9 марта подозреваемую взяли под стражу. Адвокаты женщины утверждают, что действовала в состоянии аффекта. Следователи назначили ряд исследований, среди них - психиатрическую экспертизу. Если Тугареву признают вменяемой, могут посадить на 15 лет.

Святослава Петрова была замужем, детей не имела. Жила с матерью.

Автор: Анна БОВА
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