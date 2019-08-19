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вторник, 20 августа 2019 06:10

В отеле сгорели девять человек

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- Я рядом живу. Шел ночью со дня рождения. Увидел пожар, бросился туда. Люди стояли раздетые, босиком, в копоти. Забрал к себе женщин, пожилых, одного ребенка, - говорит одессит 40-летний Виталий Донкоглов. Приютил у себя 20 жителей местной гостиницы "Токио Стар".

В половине второго ночи 17 августа в заведении по ул. Водопроводная, 1, вспыхнул пожар. В отеле было почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели с первого этажа 64 человека, со второго, где был очаг возгорания, - 72. погасили пламя за 3 часа.

От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Спасшихся постояльцев размещали в автобусах возле отеля. Позже их поселили в помещении лицея неподалеку. По состоянию на обед 19 августа там остается 18 человек.

Эксперты идентифицировали личности шестерых погибших. Имена до опознания родственниками не называют. Еще три тела обгорели настолько, что понадобится экспертиза ДНК.

Среди пострадавших - двое иностранцев. Гражданин Литвы 59-летний Роман Чернявский и житель Сьерра-Леоне Ли Боумен от госпитализации отказались. В ожоговом отделении городской больницы №10 остается семь пострадавших. Из них пятеро в реанимации: местная 24-летняя Виктория Козлова, военный 20-летний Сергей Васильев, сумчанин 38-летний Николай Довгий, 23-летняя Елена Хомич из Херсонской области и 16-летняя Екатерина Русских из Великомихайловского района.

- Состояние пациентов улучшилось. Они получают лечение, кислородную терапию по назначению, перевязки, - говорит Александр Ставратий, заведующий ожоговым отделением.

Здание гостиницы "Токио Стар" - бывшее трамвайное депо. В некоторых номерах не было окон. Заведение пользовалось популярностью из-за невысокой цены - 350 грн в сутки и удобного расположения - между рынком "Привоз" и Железнодорожным вокзалом. Огонь распространился из прачечной, где недавно ремонтировали электропроводку.

- Загорелась прачечная на втором этаже в конце коридора. Говорят, замкнула проводка. Не было времени разбираться. Коридоры узкие, полно хлама. Из-за дыма ничего Не видел, было трудно дышать, - вспоминает постоялец отеля 39-летний Артем Тяка. - Запасного выхода не было, как и плана эвакуации. Люди выскакивали без вещей и документов, в чем были. Крик стоял, просили о помощи.

- В этот отель местные ездили с девочками, - рассказывает одесситка Анастасия, которая живет неподалеку. - В сезон там останавливалось много отдыхающих, потому что привлекательная цена, хорошие расположение и транспортная развязка. Оттуда можно уехать в любой конец города.

Следователи рассматривали три причины пожара. Это - инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Главной остается последняя. Владельцу отеля 47-летнему Вадиму Черному объявили подозрение.

- Сейчас он в изоляторе, - говорит Инна Верба из областной прокуратуры. - Если вину докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Пожарные инспекторы приходили в отель 2 июля. Но заведение формально сменило владельца, инспекторов не пустили. Проверку перенесли на следующий год.

Вадим Черный с 1994 по 1998 годы был депутатом Одесского горсовета. Потом - мэром города Арциз Одесской области. Во время пребывания в должности полностью ликвидировал горисполком: аппарат городского совета при нем состоял всего из четырех человек. Баллотировался в мэры Одессы в 1998 и 2010 году.

Кроме "Токио Стар", Черному принадлежит еще гостиница "Звезда" на ул. Успенской, здание ресторана "Киев" на Греческой площади и паркинг. В "Звезде" также провели проверку, выводы не объявляют.

"Черный - бизнесмен морализатор, - пишет в соцсети писательница из Одессы 51-летняя Зоя Казанжи. - Любит поучать и рассказывать, как надо. Даже в свое время сайт создал, с помощью которого шантажировал, манипулировал и зарабатывал деньги, публикуя либо не публикуя компрометирующие материалы. Говорил: "Хочу, чтобы одесские бизнесмены и политики просыпались в холодном поту, ожидая моих публикаций".

Автор: Анна БОВА
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