В Виннице на территории детского сада №7 взорвался неизвестный предмет днем ​​11 января. На площадке были воспитанники старшей группы. 5-летняя девочка и два 6-летних мальчика получили ожоги.

Сад расположен во дворах многоэтажек. Местные говорят, услышали резкий звук. Было много дыма.

- Дети гуляли на площадке. Нашли мячик. Он был как попрыгунчик, небольшой. Воспитательница подумала, что это игрушка. Но во время игры тот мячик у детей взорвался, - говорит заведующая детсада Елена Просекова. - Откуда взялся этот предмет - неизвестно. Проведем служебное расследование.

Что именно взорвалось, устанавливают эксперты.

- Предполагаем, это была самодельная петарда, - говорит Виталий Курчик, начальник Винницкого районного управления полиции. - Остатки изъяли. Это веревочки и куски изоленты. После экспертизы точно скажем, что это было.

Пострадавшие мальчики получили ожоги рук первой степени, менее 1% тела, по словам медиков "скорой". Девочку родители забрали до их приезда.

На следующий день сад продолжил работу в обычном режиме. С детьми работают психологи. Очень испугались, говорят. Полицейские расследуют дело как незаконное обращение со взрывчаткой.