Услышали резкий звук. Было много дыма

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 342
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1512
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2547
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1260
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 441
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1818
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1953
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1044
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
3
3
4
3
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 342
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1953
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1296
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 07:26

Услышали резкий звук. Было много дыма

  Комментировать

В Виннице на территории детского сада №7 взорвался неизвестный предмет днем ​​11 января. На площадке были воспитанники старшей группы. 5-летняя девочка и два 6-летних мальчика получили ожоги.

Сад расположен во дворах многоэтажек. Местные говорят, услышали резкий звук. Было много дыма.

- Дети гуляли на площадке. Нашли мячик. Он был как попрыгунчик, небольшой. Воспитательница подумала, что это игрушка. Но во время игры тот мячик у детей взорвался, - говорит заведующая детсада Елена Просекова. - Откуда взялся этот предмет - неизвестно. Проведем служебное расследование.

Что именно взорвалось, устанавливают эксперты.

- Предполагаем, это была самодельная петарда, - говорит Виталий Курчик, начальник Винницкого районного управления полиции. - Остатки изъяли. Это веревочки и куски изоленты. После экспертизы точно скажем, что это было.

Пострадавшие мальчики получили ожоги рук первой степени, менее 1% тела, по словам медиков "скорой". Девочку родители забрали до их приезда.

На следующий день сад продолжил работу в обычном режиме. С детьми работают психологи. Очень испугались, говорят. Полицейские расследуют дело как незаконное обращение со взрывчаткой.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Услышали резкий звук. Было много дыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Великобритания признала независимость 13 колоний в Америке

Нашли скульптуру троянского жреца с сыновьями

Вследствие протестов президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 34104
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9136
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 9126
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 8649
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8317
Скандалы
"Вася стал страшный. Цеплялся к кому хотел"
"Вася стал страшный. Цеплялся к кому хотел" Просмотров: 225
Дело Амины Окуевои не передают в суд
Дело Амины Окуевои не передают в суд Просмотров: 18
Тело Олега Рымарука после аварии спрятали в багажник
Тело Олега Рымарука после аварии спрятали в багажник Просмотров: 1467
Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции
Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции Просмотров: 297
Одиннадцатиклассник спас травмированную соседку
Одиннадцатиклассник спас травмированную соседку Просмотров: 936
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 825
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть