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четверг, 13 августа 2020 07:25

Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест

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Детскому кардиохирургу и волонтеру 40-летней Юлии Кузьменко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес Киевский апелляционный суд 11 августа. Была в следственном изоляторе восемь месяцев - с 13 декабря 2019-го.

Ее с ветераном АТО и музыкантом 41-летним Андреем Антоненко и военной медсестрой 26-летней Яной Дугарь подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 года. По версии следствия, Антоненко был организатором, Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко активизировала взрывчатку под автомобилем журналиста.

Достаточных доказательств вины задержанных следствие не имеет. Активисты говорят, дело сфабриковано. За решетку попали невинные люди. Неоднократно устраивали акции в их поддержку.

Защита просила полностью отменить арест. А сама Юлия назвала дело "репрессиями времен Советского Союза".

- Меня с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения, - говорит на суде врач.

Свое решение судьи объяснили тем, что риски, на которые ранее ссылалось обвинение - побег подозреваемого, препятствование следствию - неактуальны. Потому расследование завершено.

- Что касается нашей позиции, было озвучено много нового. В частности то, что в отношении экспертов, которые проводили портретно-психологическую экспертизу, открыли дисциплинарное производство, - говорит Тарас Беспалый, адвокат Юлии Кузьменко.

Женщина не может покидать пределы села Гнедин Бориспольского района Киевской области, где прописана. А также должна не общаться с фигурантами дела и обязана появляться к следователям по их требованию.

Автор: Анна БОВА
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Дата
13
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