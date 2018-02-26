"Удается выбить кэш — хорошо. Не хочет предприниматель платить — его транспорт будет простаивать"

Штрафы на полмиллиона долларов за простой судов и испорченный имидж Украины как государства. Таковы только предварительные итоги действий Государственной экологической инспекции Украины, из-за которых за последний месяц задержали выход из порта "Южный" семи танкеров с аммиаком. По крайней мере, пока минула угроза экологической катастрофы, говорят в Одесском припортовом заводе (ОПЗ), который и загружал эти суда.

Проблемы начались 26 января, когда представители инспекции Северо-западного региона Черного моря отказались осуществить экологический и радиологический документальный контроль груза. Якобы при загрузке аммиака на суда Clipper Mars и Clipper Venus ОПЗ допустил нарушения — отсутствовала рабоче-техническая карта (РТК). В ОПЗ говорят, что вместо РТК на предприятии действует Постоянный технологический регламент цеха перегрузки аммиака, как того требует "Положение о технологических регламентах на производство продукции на предприятиях химической промышленности", утвержденное Минпромполитики еще 10 лет назад.

Впрочем, никакие акты инспекторы 26 января не составляли и штамп "вывоз запрещен" не ставили. Они только отказывались принимать от морских агентов документы для проведения экологического контроля груза, говорит первый заместитель главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков. Хотя составление акта предусмотрено утвержденной самой же Госэкоинспекцией 13 декабря 2017 года "Инструкцией по осуществлению экологического и радиологического контроля товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу и в зонах таможенного контроля на таможенной территории Украины".

Уже позже в Министерстве природы и экологических ресурсов, которому подчиняется Госинспекция, начали утверждать: суда не задерживали. А админпротоколы о нарушении не дали, поскольку за ними от ОПЗ в инспекцию не пришел уполномоченный представитель. Хотя инспекторы так и не смогли объяснить свой отказ принимать документы для проведения контроля судов, что подтверждает видеозапись. То, что задержка судов была не из-за действий инспекции, неправда — без отметки о прохождении экологического и радиологического контроля таможня не может выпустить груз.

Поэтому загруженные аммиаком Clipper Mars и Clipper Venus суда вынуждены были оставаться на рейде. А между тем загружались еще и танкеры Clipper Odin и Gas Snapper. Что, как заверяет Щуриков, составляло значительную угрозу экологии:

— В акватории порта на плаву было 105 тысяч тонн аммиака при возможных допустимых объемах хранения на уровне 60–80 тысяч тонн. Любое ЧП с таким одновременным скоплением аммиака в акватории — недопустимо. В случае взрыва, если сравнивать с нашим заводом, где находится одновременно 40–60 тысяч тонн, катастрофа была бы всеукраинского масштаба.

Ведь аммиак — опасное вещество. Это газ, плотность которого меньше воздуха, он легко распространяется по ветру, причем на достаточно большие расстояния. И это не говоря уже о последствиях возможного взрыва.

В целом танкеры простояли на рейде 10 дней. Суточный простой каждого обходится в $40 тыс. По словам морского агента "СМТ Южный Лтд", протоколы начали составлять лишь 1 февраля. А оформила документы Госэкоинспекция аж 5 февраля. В ведомстве уточнили, что "были составлены соответствующие протоколы об административных нарушениях и вынесены постановления об административном взыскании". После чего суда вышли из акватории "Южного". Но на этом история не заканчивается.

— Возможно, работники экологической инспекции не представляют размер убытков от простоя судов такого класса. Они достигают нескольких десятков тысяч долларов США за сутки. Судовладельцы уже предупредили нас, как своих агентов в порту "Южный", что не оставят это без последствий и выдвинут иски по демереджу фрахтовщика, который перевыставит их виновникам. В итоге в любом случае убытки понесет государство, поскольку и экологическая инспекция, и госпредприятие принадлежат Украине, — говорит гендиректор "СМТ Южный Лтд" Игорь Ландер.

Об убытках заявил и грузовладелец — производитель аммиака "Тольяттиазот". Российская компания (фактически единственный потребитель услуг отечественного госпредприятия "Укрхимтрансамиак", которое осуществляет транзит аммиака по территории Украины. — ГПУ) написала письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В нем идет речь о ежедневных многомиллионных финансовых потерях, связанных с необоснованным простоем судов и задержкой больших объемов грузов, которые не были своевременно доставлены покупателю и которые компания "будет вынуждена взыскать с виновных лиц". То есть в итоге — с государства Украина.

Вопрос, представляют ли экологи размер убытков от простоя судов, риторичен. Ведь инспекторы всегда прекрасно понимали, каких денег стоит простой судна. И именно на этом часто зарабатывали, потому что судовладельцу дешевле дать взятку, чем нести столько потерь.

— Все госслужби в портах сегодня нацелены только на то, чтобы создавать схемы "выбивания кэша" из субъектов предпринимательства — с агентов, с экспедиторов, с клиентов портов. Удается выбить кэш — хорошо. Не хочет предприниматель платить — его транспорт будет простаивать по любой придуманной причине. И не важно — будет стоять один грузовик, контейнер или океанское судно, — говорит координатор движения "Нет коррупции на транспорте", исполнительный директор транспортно-экспедиторской компании "Юни-Ламан Групп" Александр Захаров.

Еще несколько лет назад Служба безопасности Украины сообщала, что должностные лица Государственной экологической инспекции Северо-западного региона Черного моря только в Одесском порту собирали ежемесячно по $150 тыс. взяток. До конца 2015-го они хорошо наживались на химическом анализе изолированного балласта. Потом схему прикрыли, адаптировав процедуры экологического контроля судов в портах к базовым международным конвенциям. И вступили в силу соответствующие постановления Кабинета министров. Экологический контроль судна при сбросе изолированного балласта позволили осуществлять, только если из судна выбрасываются видимые плавучие частицы или есть видимые следы нефти и др. При этом инспекторы пытались продолжать работать "по-старому". Но капитаны судов решили не поддаваться давлению. Тем более, что принципиальную позицию заняло и Министерство инфраструктуры. Скандалы выходили на высший уровень. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк даже затребовал от главы Госэкоинспекции уволить руководителей ведомства в Николаевской и Одесской областях, где "отметились" особенно рьяные инспекторы.

По-видимому, и в этой истории заинтересованные стороны ожидают подобной реакции "наверху". Что обоснованно. Ведь речь не о дежурных "мелких" взятках со стороны контрольных органов в портах, а, во-первых, о крупном предприятии, которое готовится к приватизации. Подобные действия экологов бьют по Одесскому припортовому заводу, который и без того в трудном положении. В прошлом году несколько месяцев производство простаивало из-за высокой цены на газ, завод осуществлял только перевалку. Кроме того, Игорь Ландер говорит о риске потенциального перенаправления части грузопотока транзитного аммиака на латвийский порт Вентспилс, "как уже неоднократно происходило в прошлом". Это, в свою очередь, неизбежно ударит не только по ОПЗ, но и поставит под угрозу деятельность еще одного госпредприятия "Укрхимтрансаммиак", а с ним — потянет потери госбюджета на ренте за транзит аммиака. И это при том, что украинские порты и так теряют год за годом значительную часть транзитных грузов.

Такое впечатление, что в Украине представители разных структур никак не видят стратегические цели и риски. Каждый добивается своих заданий и не хочет найти общий язык с другими ведомствами, во избежание катастрофических последствий.