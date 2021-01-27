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четверг, 28 января 2021 07:05

Убийце Даши Лукьяненко дали 15 лет

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24-летнего Николая Тарасова из райцентра Ивановка Одесской области признали виновным в похищении, покушения на изнасилование и умышленном убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Приговорили к 15 годам за решеткой.

Также Тарасова обязали выплатить отцу Дарьи более 36 тыс. грн возмещения материального ущерба и 800 тыс. грн - морального. Отдельно должен покрыть процессуальные расходы - 117 тыс. грн. Такое решение вынесла коллегия судей Раздельнянского районного суда 21 января.

Перед заседанием Николай Тарасов заявил - девочку не убивал. И начал резать себе горло.

- Сегодня я умру и поставлю точку. Я, а не суд, - сказал он.

Его скрутили конвоиры. Для оказания медицинской помощи повезли в больницу. Чем резал себя - так и не нашли. После того заседание продолжилось. Приговор читали почти 3 часа. Из него стало известно, что Тарасов признал вину частично. Признался в убийстве девочки, но заверил, что не собирался ее насиловать. На преступление решился, чтобы подставить отца, который имел судимость за изнасилование. Тот, мол, его постоянно унижал. В частности, публично - на рынке, где работали его родители и родители Даши.

- Меня особенно поразило, что Тарасова оправдали по статье надругательство над телом. Он выбросил труп в сточную яму с дерьмом и засыпал мусором со двора - и это не надругательство, - говорит Рубен Степанян, адвокат Лукьяненко. - Это отдельное преступление, которое он спланировал. А после - пошел играть в компьютерные игры. Если не имел целью надругаться над телом, то должен был закопать в землю.

Дарья - младшая дочь в семье Натальи и Сергея Лукьяненко.

Окончила пятый класс, была отличницей, старостой класса. Занималась в танцевальном кружке в школе. Туда спешила в день исчезновения 13 июня 2019-го. Дашу круглосуточно искали полтысячи человек. Нашли 19 июня в выгребной яме уличного туалета Тарасовых. К ногам девочки были привязаны пять камней.

Родные Даши и прокуратура не согласны с приговором. Готовят апелляцию и будут требовать пожизненного заключения.

Автор: Анна БОВА
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Дата
28
января

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