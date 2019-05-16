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пятница, 17 мая 2019 07:55

У Натальи Деревянко отбирают пятеро детей

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- Дети - весь мой мир. Если их отберут, мне незачем жить, - говорит 46-летняя Наталия Деревянко из села Дмитрово Знаменского района Кировоградской области. Районные социальные службы хотят отобрать ее детей: 8-летнего Артема, 12-летнего Алексея, 15-летнюю Татьяну, 18-летнюю Яну и Ольгу, 20 лет.

Наталия - педагог по профессии, но не работает. Пятеро детей воспитывает сама. Муж бросил ее семь лет назад, не помогает. С семьей живет еще ее мать - 74-летняя Анна Ивановна. Все живут в арендованном доме на одну комнату, спят на двух кроватях.

- Проблемы начались два года назад, когда я забрала из специнтерната старшую Олю, - рассказывает Наталия Деревянко. - У нее - умственная отсталость. Хочу, чтобы возле меня жила. Теперь в соцслужбе говорят, что всех детей заберут, потому что Олечка для них опасна. Неправда. Она спокойная, хорошая. Может целый день сидеть на одном месте, вреда не делает.

Самой трудно. Но стараюсь и детей смотреть, и хозяйство. Держу корову, козу, огород. В сельсовет обращалась, чтобы чем-то помогли. Говорят, таких семей много.

Наталью поддерживает старший сын, 21-летний Олег. Он живет отдельно. Женат, имеет 8-месячную дочь.

- Мама хозяйничает, как может, - рассказывает Олег. - Денег на все не хватает. Получает на детей первые полгода 11 тысяч гривен, следующие - по 7. Нам не объясняют, чего так. Я делаю евроремонты. Поддерживаю ее, как могу. Хочу ехать в Польшу, жду визу. Мать оформляет опекунство над сестрой. А потом будет искать ей нормальный интернат. В ту психбольницу, где раньше она была, не отдадим. Мама хочет достроить еще комнату, чтобы было просторнее.

Семья состоит на учете социальных служб как неблагонадежная с 2006 года.

- Детей тогда было четверо, но все неухоженные, - говорит Людмила Коваленко из сельсовета. - Ходили вдоль трассы, находили их среди ночи. Года два назад Артемка чуть не утонул в болоте за селом. В доме - антисанитария. Тогда дали родителям шанс, обещали исправиться. В 2016-м снова подняли вопрос о лишении отцовства. В прошлом году оно стало окончательным. Наталия - хорошая мать, но у нее нет порядка. Холодильник пустой, в доме беспорядок. А она романы целыми днями читает. Сто раз говорили: убери, наведи порядок.

Наталия раньше имела дом. Продала, потому что не устраивали соседи. С тех пор жилье арендует.

- У них была хорошая хата из кирпича. Но что-то с соседями не поладили, переехали. Это уже их четвертый дом. Там есть веранда, кухня, коридор и одна комнатка, - рассказывает местная жительница, имени просит не указывать. - Муж от Наташи сбежал, потому что неряха. Люди из села ее сначала защищали, хотели помочь. Потом плюнули. Потому что Наталия к работе не рвется, ждет батраков.

В Службе по делам детей говорят, что антисанитария в доме - не основная проблема. От младших детей нужно забрать сестру с психическими отклонениями.

- Девушка не такая спокойная, как рассказывает ее мать, - говорит начальник службы по делам детей Юлия Гундаренко, 34 года. - Любит мужчин. Бросается на них, как только видит. Предлагали Наталии вернуть старшую дочь в интернат и навести порядок в доме. Отказалась.

Автор: Анна БОВА
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