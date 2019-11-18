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вторник, 19 ноября 2019 07:15

У Елены Трегуб бывший муж отобрал все имущество

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Суд города Белая Церковь Киевской области развел киевлянку 37-летнюю Елену Трегуб с поляком 43-летним Мачеем Бартковским. Перед этим мужчина продал совместное имущество - квартиры, автомобили, картины и технику общей стоимостью почти $250 тыс. - 6 млн грн. Женщина не получила ничего.

- Когда Мачей говорил, что нас разведут и без меня, я не верила, - говорит Елена Трегуб. Сейчас пытается признать развод незаконным, потому что не урегулированы имущественные споры.

Елена родом из города Белая Церковь. Когда училась в венгерском Будапеште, познакомилась с Мачеем Бартковским. В 2005-м поженились, переехали в США. Муж получил там гражданство, жена - право на проживание и работу.

В 2009 году у супругов родилась дочь.

- В США не существует понятия декретного отпуска, - продолжает. - Не можешь работать - увольняйся. Пришлось бросить работу в университете. После того Мачей начал упрекать, что сижу у него на шее.

Пять лет назад Елена родила вторую дочку.

- После рождения второго ребенка не хотела такого отношения, - говорит Трегуб. - Вернулась в Украину.

Елена работала в Министерстве экономики, сейчас - генеральный секретарь в антикоррупционном комитете по вопросам обороны. Ее муж исследует мирные революции мира в Аналитическом центре США.

С 2014 года семья жила на две страны. Елена с детьми ездила в Штаты на каникулы и в отпуск. В ноябре прошлого года Мачей сказал ей, что полюбил другую, требовал развода.

- Согласно американским законам, можем мирно разойтись, разделив имущество и определившись с содержанием детей. Я объяснила это Мачею. Он сказал, что нас и так разведут. На Рождественские каникулы мы с дочерьми полетели в США. Но остановиться было уже негде - Мачей сдал нашу квартиру другим людям, вещи распродал или перевоз к любовнице. Мы остановились у подруги. В январе вернулись в Украину. Здесь узнала, что нас заочно развели.

Пару должны разводить по американским законам, потому что последнее совместное место жительства было там. Судья не имела права разводить, пока не решили имущественных вопросов.

- Но в суде Белой Церкви все проще, - говорит Елена Трегуб. - На заседание пришла адвокат Мачея - Зоя Руденко. Сказала, что никаких споров нет, и судья дала развод. Не учла, что я не знала о заседании, не решены вопросы с алиментами. Пока я доказывала, что решение незаконно, муж все распродал.

Женщина обжалует решение суда. Требует привлечь к ответственности причастных: мужа, судью, адвоката. В прокуратуре Белой Церкви открыли производство по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Зоя Руденко, адвокат Мачея Бартковского, отвергает обвинения:

- Суд открыл производство о расторжении брака в ноябре 2018 года, подготовительное заседание назначил на 2 января. Елена о нем знала. Потому что в середине декабря обращалась в апелляционный суд, просила оставить дело без рассмотрения.

Суд рассматривал дело 2 января.

- На заседании была и я, и лично мой доверитель, прибыв из США, - продолжает Руденко. - Елена не появилась, не воспользовалась правом оспорить исковые требования. Могла это сделать по почте или через представителя. 25 января судья вынесла заочное решение. Елена обжаловала его, пересмотр назначили 3 мая. И она снова на него не пришла.

Автор: Анна БОВА
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Дата
19
ноября

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