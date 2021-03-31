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четверг, 01 апреля 2021 07:31

"У брата был пробит череп. Пролежал на земле почти всю ночь"

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Окровавленного и без сознания 17-летнего Валентина Пастушенко нашел прохожий возле железнодорожных путей в городе Ватутино Звенигородского района Черкасской области. Что с ним случилось - парень не помнит. Родные считают, что его избили и бросили на рельсы.

- Я спал, когда позвонила соседка. Сказала, что Валика сбил поезд, - говорит о младшем брате 19-летний Владислав Томченко. - Его увидел мужчина, который утром шел на работу. У брата был пробит череп, сломаны кости лица, ключица и рука. Имел обморожения, пролежал на земле почти всю ночь.

Вечером накануне Валентин встречался с друзьями.

- Позвали его отдохнуть на даче, - продолжает Владислав. - Оттуда не вернулся. Позже я расспрашивал его товарищей, что произошло. Их рассказы не совпадают. Врачи сказали, что в крови брата была большая доза алкоголя. Я его знаю - столько бы не выпил. Думаю, его избили. Затем залили спиртным и бросили на рельсы.

Валентин не помнит событий той ночи.

- Кроме тяжелых травм, он разбит психологически, - говорит мать 48-летняя Анна Пастушенко. - Не может вспомнить, как травмировался. Вообще об этом говорить не хочет. Пока его не трогаем. Но это точно не поезд сбил. Хотя и врагов у сына нет.

В полиции не исключают версию избиения.

- Следователи выяснили, что Валентин возвращался домой около четырех утра. Вероятно, переходил пути и попал под поезд, - говорит Сергей Захарченко, начальник Звенигородского отдела полиции. - Рассматриваем и другие версии.

Сколько будет парень оставаться в больнице - неизвестно. В школе, где он учится, и в соцсети организовали благотворительный сбор средств.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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01
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