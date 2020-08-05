Трижды за две недели в Украине захватывали заложников

После обеда 3 августа в отделения "Универсал Банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо", пришел мужчина с рюкзаком и чемоданом. Сказал, что у него бомба. Требовал вызвать полицию и журналистов.

— Пока мужчина разговаривал с сотрудницей, директор отделения Наталия Чучупак предложила ему воды. И в это время успела нажать тревожную кнопку, — рассказывает работница банка Ирина Староминская. — Наташа вывела всех клиентов, коллег и договорилась с террористом, чтобы отпустил сотрудницу, с которой говорил. И осталась вместо нее. Три часа была заложницей. Сумела взять у нападавшего паспорт, сделать копию и переслать коллегам. Закладывала окна папками, по его требованию. Боялся, что попадет снайпер. Денег не просил.

Нападавший — гражданин Узбекистана 32-летний Сухроб Каримов.

— Большой рюкзак мужчина привязал к ноге. Сказал, там взрывчатка, - рассказывает Наталья Чучупак. — Я подумала, шутит. Больше никаких требований не было. Сначала вел себя агрессивно. Потом успокоился. Мы говорили о погоде, звездах, природе, животных.

Полицейские оцепили квартал на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. Предлагали мужчине сдаться. Позже спецоперацию на себя взяла Служба безопасности.

— Нападающий говорил, что в его рюкзаке большой заряд взрывчатки. Сдетонирует, если его убьют. К ноге тросом привязал детонатор. Мы не знали, серьезны ли его намерения. Переговоры были основной стратегией, — рассказывает заместитель министра внутренних дел 41-летний Антон Геращенко. — Впоследствии поступили данные с его родины, что в 10 лет ему поставили диагноз "олигофрения" (умственная отсталость. — ГПУ), был на учете в психдиспансере. В Украине к уголовной ответственности не привлекался.

Из соцсетей Каримова известно, что он работал барменом. Имеет жену и дочь. В последней заметке за три дня до захвата банка призвал к джихаду (по Корану — Священная война против иноверцев. — ГПУ).

Мужчину задержали в 15:10. Перед этим попросил кофе и сигареты. Также, чтобы пришли журналисты и вели прямой эфир. Им назвался "святым духом". К Каримову под видом телевизионщиков зашли двое силовиков. Скрутили нападавшего. Взрывчатки в его вещах и в помещении не нашли. В сумках были трусы, футболки, джинсы.

Дело расследуют как террористический акт. Каримова могут посадить на 10 лет с конфискацией имущества.

Это третий случай за последние две недели.

23 июля недалеко от автомастерской на ул. Остапа Вишни в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна. В тот день Романа пришли задерживать по подозрению в автокражах. Через несколько часов освободил заложника и скрылся. Был в розыске девять суток. Полицейские его заметили вблизи села Опошня Зеньковского района. Скрипник снова захватил в заложники полицейского. Грозился взорвать гранату, выдернул чеку. Романа застрелил снайпер, через 3 секунды сдетонировала взрывчатка. Заложник успел отбежать на безопасное расстояние. Скрипник был ранее судим за кражи и наркотики. Разведен. Имеет 11-летнего сына.

Утром 21 июля на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугородного автобуса Берестечко — Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Заложников Кривош держал 12 часов. Потом сдался. Находится под стражей.