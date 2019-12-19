Три пассажира автобуса погибли в аварии

— Услышали резкий звук, будто взрыв. Через мгновение — крик людей, плач. На помощь сбежались жители ближайших домов. Вскоре приехала "скорая", пожарные, полиция, — рассказывает Руслан Маслак из села Мосты Бахмачского района на Черниговщине.

16 декабря около 23:00 вблизи населенного пункта в ДТП погибли три человека. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Ивеко".

Водитель рейса Херсон — Москва, принадлежащего перевозчику "Лайк бас", вышел на встречную полосу для обгона. В салоне было 32 пассажира, из них двое детей. Три человека погибли, 16 забрали в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами ребер, конечностей и ушибами. В супертяжелом состоянии второй водитель автобуса — 21-летний мужчина сидел на пассажирском месте рядом с водителем. У него закрытая черепно-мозговая травма. Водитель фуры — серб, имеет ушибы и ссадины.

Кабину грузовика смяло полностью, прицеп разорвало. Из него вылетели рулоны прессованной бумаги. Один из них задел "Тойоту Кемри".

— Все погибшие — мужчины. Личность одного из них до сих пор не установили. Водители на момент аварии были трезвы, — говорит 28-летняя Юлия Ковтун из областной полиции.

— Фура снесла все. В автобусе сиденья переломаны. Но паники не было. Люди помогали друг другу, — говорит одна из пассажирок автобуса Светлана.

Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы.