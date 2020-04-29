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четверг, 30 апреля 2020 06:30

Тело Михаила Солонского эксгумировали

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Более четырех месяцев длилась экспертиза эксгумированного тела 40-летнего Михаила Солонского из Павлограда на Днепропетровщине. Она доказала, что мужчину убили.

Эта экспертиза стала третьей. Две предыдущие указывали, что причиной внезапной смерти были хронические болезни.

— В первой специалисты обнаружили хроническую болезнь сосудов. Я тогда похороны мужа перенесла, чтобы провести повторную экспертизу. Та показала, что у Миши был сломан шейный позвонок. Но написали, что это не является следствием удара, — рассказывает жена покойного Ксения Солонская, 39 лет. — И только эксгумация показала, что смерть наступила в результате тяжких телесных повреждений. А именно — удара кулаком и перелома поперечного отростка шейного позвонка с разрывом артерии и массивными кровоизлияниями. И никаких болезней, которые могли бы быть причиной смерти.

Михаил Солонский работал командиром отряда горных спасателей. Имел отменное здоровье. Перед каждым спуском под землю проходил медобследование. Все было в норме.

Его не стало 1 сентября прошлого года. В полиции предполагали естественную смерть. Однако жена в это не верила. Говорит, ее мужа убили ударом в голову возле торгового центра "Куб". Нашла соответствующее видео. Начала собственное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти Михаила.

Дело Михаила Солонского расследуют как умышленное убийство. Следствие продолжается.

Автор: Анна БОВА
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