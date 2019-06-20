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пятница, 21 июня 2019 07:50

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко бросили в выгребную яму

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Вечером 19 июня в поселке Ивановка Одесской области нашли мертвой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня около 14:20 девочка вышла с местного рынка Привоз, где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу - почти за километр. Шла по улице, параллельной центральной. Вела прямую трансляцию в "Инстаграме". Через 5 мин. Дарью кто-то окликнул, и она выключила запись.

В это время две местные женщины и мужчина услышали пронзительный крик и лай собак. Но на улице никого не было. Мобильный Дарьи уже не отвечал. Это подтвердила подруга, которая ей звонила.

Девочку круглосуточно искали около полутысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски вели и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, осматривали каждое авто.

На шестой день тело школьницы обнаружили в выгребной яме туалета во дворе семьи Тарасовых. Главный подозреваемый - 22-летний Николай. Он был знаком с Дашей. Его родители - предприниматели. Имеют палатку на том же рынке, где работает мать девочки. Мужчина не учится и не работает. Помогал родителям и матери Даши на рынке, рассказывают местные.

- Вот как отшельник был. Если не надо было идти на рынок - практически не выходил из дома. Сидел то в компьютере, то в телефоне, - рассказывает о Николае местная Виктория Литвин. - На вид - обычный парень, неприметный. О таких говорят: ни рыба ни мясо. Когда на следующий день телефон Даши на несколько минут включился, надеялись, что кто-то потребует выкуп.

В первый день поисков собаки теряли след возле двора Тарасовых. В этом же месте перестал работать телефон Дарьи. С Николаем говорили полицейские и волонтеры. Он уверял, что ничего не слышал и не видел. Вел себя спокойно, даже шутил.

- Принял душ после рынка. Сами понимаете, туда-сюда по жаре. Потом пожарил яйца, поел и пошел в игру играть. И так до одиннадцати вечера, - говорил он.

Николай со своей матерью принимал активное участие в поисках девочки.

- Наша собака привела в соседний с ними двор. Поговорили с женщиной. Говорила, что крик не слышала, направила к Николаю, - рассказывает 35-летний Сергей Крайм из общественной организации "Лучшие люди Одессы". Участвовал в поисках Дарьи. - Я когда-то работал в милиции. При разговоре почувствовал, что врет и он, и та женщина. Сказал об этом следователям. Во время первых двух допросов парень шел в отказ. Когда к нему пришли в третий раз с обыском, все рассказал и показал, где спрятал тело.

Местные говорят, что Николай Тарасов и раньше заглядывался на малолетних девочек. Но в полицию никто не обращался.

- Мы опросили более двух тысяч жителей поселка, провели осмотр тысячи квадратных метров местности. Надеялись найти Дашу живой, - говорит 46-летний Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции. - Уже известно, что подонок надругался и убил ребенка практически сразу после ее похищения. Во время допроса рассказал, что душил девочку в коридоре. Затем раздел. Но якобы ничего не сделал. Тогда бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Обыск в доме Тарасовых начался около 18:00. Через час возле двора собралось большинство местных жителей.

- Убийцу разодрали бы на части, но сдержала полиция. Люди орали, что его покрывали родители. Тело из ямы доставали очень долго. Потом стоял крик страшный. То ли родители девочки на опознание приехали. То ли мать убийцы кричала. А потом со двора выехала "скорая" с телом ребенка, - рассказывает местная Светлана, 43 года. - Следователь просил людей успокоиться. Мол, родители Николая ничего не знали и отказываются нанимать ему адвоката. Мать кричала, что больше он ей не сын.

Даша окончила пятый класс, была старостой, хорошо училась. Младший ребенок в семье Натальи и Сергея Лукьяненко. У супругов еще есть старшая дочь 24-летняя Марина.

Была ли девочка изнасилована и от чего умерла, устанавливают эксперты.

Николая Тарасова задержали и допросили в местном отделении полиции. Здание усиленно охраняли всю ночь. Около шести утра подозреваемого вывезли в Одессу. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. За содеянное его могут посадить на 15 лет или пожизненно.

2 месяца под стражей или 576 тыс. грн залога назначил Ивановский райсуд Одесской области 25-летнему Максиму Зарицкому из села Конецполь Первомайского района Николаевской области. Он требовал деньги у родителей пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко за якобы ее освобождение. На совершение преступления его подбил товарищ, который сейчас находится в тюрьме.

- У меня беременная жена, ей необходима моя поддержка. А я состою на учете у психиатра, в тот момент не осознавал, что делаю, и не отвечал за свои действия. Думал пошутить, чтоб мне счет пополнили на мобильном, - говорит Зарицкий во время судебного заседания 19 июня. Просил, чтобы его отпустили под домашний арест.

Автор: Анна БОВА
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Дата
21
июня

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