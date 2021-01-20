Сыновья священника разбились на "Ауди"

Близнецов 31-летних Тараса и Ивана Пашко похоронили в селе Давидов Пустомытовского района Львовской области 15 января. Жили во Львове. Погибли на Ривненщине накануне.

- Ехали в "Ауди А5". С ними были две 27-летние пассажирки из Львова. Около часа ночи водитель налетел на металлический отбойник. Погиб на месте. Его брата медики "скорой" пытались спасти, но тщетно, — говорят в областной полиции. - Женщин с нетяжелыми травмами забрали в нейрохирургическое отделение Ривненской Центральной городской больницы.

Тарас Пашко работал программистом Львовской IТ-компании "Элекс". Иван — IT-дизайнером в лондонском офисе компании "Епам". Оба были неженаты. Отец-священник Григорий Пашкj. Служит в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Давыдове.