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четверг, 06 мая 2021 06:46

"Света оказалась в безвыходном положении. Хотела маме помочь"

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О подозрении в краже более 500 тыс. грн сообщили начальнице кассы почтового отделения в городе Лозовая Харьковской области 31-летней Светлане. Сейчас она - под ночным домашним арестом.

Пропажу заметил экспедитор в селе Слободское Лозовского района. В почтовом отделении отгрузил письма и газеты. А деньги исчезли.

- Испуганный говорит: "Девочки, вашего мешка нет", - рассказывает почтальон из Слободского. - Мы начали обзванивать отделения, куда он заезжал. Не оставил ли там. Может, вместо одного мешка выгрузил два.

Работники почты в Слободском вызвали полицию. Те отследили, что мешки с деньгами выдавали утром в центральной кассе города Лозовая. Там сошлось все до копейки. Стражи порядка начали просматривать камеры видеонаблюдения.

- На видео видно, как пакет делят две работницы. 38-летняя заместитель начальника отделения в Лозовой и 31-летняя руководитель кассы, - говорит 32-летняя Анастасия Василенко, старший инспектор Лозовского отдела полиции.

Следователи выяснили, утром начальница кассы Светлана пакеты с пенсионными деньгами раздавала почтальонам, чтобы те разнесли выплаты людям.

В это время специально отвлекла экспедитора. Когда он вышел в другой кабинет, украла еще один мешок. Его передала заместителю начальника отделения 38-летней Виктории. И отнесла деньги домой. Где их впоследствии нашли полицейские.

Женщин отстранили от работы.

- Мою дочь подставили, - говорит в дверь квартиры мать Виктории. - Она в тот день вообще была дома, гуляла с ребенком. Все это видели. Это Светлана все сделала.

Светлана в содеянном признается.

- Я виновата. Мне нужны были деньги, чтобы отдать долг. Брала в кассе 90 тысяч гривен на лечение матери, - говорит Светлана. - Из мешка отсчитали именно эту сумму. Остальные отдала заместителю директора. Долг никак не могла погасить из зарплаты. Я - рядовой работник. Получаю 6 тысяч чистыми. Ужасно поступила. Но у меня болела мать, нужны были средства на операцию. Муж узнал об этом и ушел от меня. Брат тоже не помогал. Не могла оставить мать умирать. Да, спасти ее не смогла. Но пыталась.

Знакомые отзываются о Светлане положительно.

- Света спокойная, хорошая девочка. У нее мама очень болела. Света оказалась в безвыходном положении. Хотела помочь, - рассказывает Татьяна Гонтаренко, 64 года, соседка Светланы.

Причастность Виктории к краже проверяют. Женщинам грозит до восьми лет тюрьмы.

Автор: Светлана ЗОЗУЛЯ
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