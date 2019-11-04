Супруги Лютиковы спасли соседа с внуками

В Николаеве в девятиэтажке на ул. Китобоев супруги Лютиковы спасли из огня 78-летнего Владимира Госенко с внуками-близнецами 4-летними Вероникой и Дмитрием.

Пожар вспыхнул в 6:53 29 октября. Едкий дым, плач детей и кашель соседа первой услышала Марина Лютикова. Выбила двери в соседскую квартиру и вывела малышей.

- Я когда выбежала в коридор, даже не думала об опасности. Дым валит, дети плачут, мужчина кашляет. Начала стучать, но без результата. Хорошо, что замок хлипким оказался. Стукнула, дверь и открылась, - рассказывает Марина. - Детей забрала к нам в квартиру. Мой муж пошел за соседом, который едва ходит.

Квартира Госенко была задымленная.

- Внутри ничего не видел. Едва нашел деда, - говорит Александр Лютиков. - Идти он не мог. Ползком дотянул до двери. Там свободнее дышать. Дыма уже было полно и в нашей квартире. С женой схватили свою дочь, документы, соседских малых и начали спускаться вниз. Когда возвращался за соседом, услышал сирены спасателей.

В квартире Госенко нет электричества. Выключили в прошлом году за долг в 3 тыс. грн. Пожар вспыхнул из-за зажженной свечи.

- Дочь ушла на работу и оставила свечку на подставке, - рассказывает Владимир Сергеевич. - Я выглянул - свечи нет. Спросил внука. Тот заверил, что затушил ее. Но оказалось - обманул. Внучка рассказала, что брат играл. Палил бумажки на кровати. А там вата в матрасе. Сразу вспыхнуло.

Соседи не понимают, почему на семью раньше не обратили внимания соцслужбы, которые приходили к ним неоднократно. Живут без электричества. На очереди - отключение воды, уже есть соответствующие решения. В райадминистрации говорят, что семья на учете у них не стояла, поскольку благополучная. Помогают им с документами на получение материальной помощи. Пока квартиру будут приводить в порядок, детей и пожилого мужчину предлагают временно устроить в соцучреждения.