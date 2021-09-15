Столичный судья умер в доме товарища

Судью Печерского районного суда столицы 53-летнего Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Броварского района Киевской области 11 сентября.

Гостил в доме отставного военного, брата бывшего министра юстиции и руководителя Верховного суда Петра Онопенко. В компании был еще один товарищ - следователь Соломенского райуправления полиции Киева Евгений Хоменко, рассказывают знакомые.

- Они пили, поссорились из-за чего-то. Якобы судья заехал следователю. Затем застолье продолжилось. Пили еще минут 40. И вдруг у Виталия из носа пошла кровь, - рассказывает знакомый Писанца, имя не указывает. - Он вставал из-за стола и уже наверное начал терять сознание. Зацепился за вазу, упал и умер. Товарищи вызвали "скорую", пытались сами его спасать - бесполезно. Медики констатировали смерть.

Это сразу подтвердили коллеги Писанца из суда, также полиция и офис генерального прокурора. Предварительно, на теле следов насилия не обнаружили.

- Наших следователей и экспертов на место происшествия не пустили. Дело ведет Государственное бюро расследований, - говорит Ирина Пряшникова из областной полиции. - При каких обстоятельствах и в результате чего погиб судья - станет известно после проведения экспертиз.

Село Погребы расположено в 2 км от столичного массива Троещина. Здесь много элитных домов, часть выставили на продажу. Когда сюда приехали Онопенко - соседи не знают, рассказывает 41-летняя Оксана, фамилию не указывает. Живет на соседней улице.

- Их дом то продавали, то покупали. Когда заехали - не слышали. Живут здесь каждый сам по себе, ничего не знаем о соседях. Видела вечером, что возле их двора стояли машины. Но это никому не было интересно, - говорит Оксана. - Когда приехала "скорая", а потом много полиции - обратили внимание. Потому что у нас село тихое. Сейчас это обсуждают. Но больше знаем из прессы и слухов. Жена Онопенко вроде рассказывала соседке, что не было у них никакой драки. Сидели, пили-ели, все культурно. Вдруг судье стало плохо, упал. Пока помощь приехала - умер.

На момент печати газеты результатов судебно-медицинской экспертизы не сообщили.

Виталий Писанец окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. С 1998 по 2015 год работал судьей Свердловского городского суда Луганской области.

22 июля 2012-го его избили неизвестные. Попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Якобы причиной нападения была его профессиональная деятельность.

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева, где работал до сих пор. Рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета - принимал решение о продлении мер фигурантам.

В 2019-ом снял арест с имущества Виталия Захарченко, экс-министр внутренних дел во времена Виктора Януковича. Тогда "разморозили" 20 земельных участков, три дома, квартиру и два машиноместа. Обжаловать это было невозможно.

Также его решения касались дел экс-министр транспорта Николая Рудьковского и лидера партии УКРОП Геннадия Корбана, дел преступлений против Евромайдана, катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине.