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среда, 08 мая 2019 07:25

Сказал, что жена пропала. А сам поцарапанный стоит

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- Заглянули в колодец, посветили фонариком, а там - ноги, - рассказывает Виктория из села Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области.

Нашла соседку 31-летнюю Юлию Волоху убитой в обед 29 апреля. Лежала на дне 5-метрового заброшенного колодца у дома, где жила. Женщина была на девятом месяце беременности, три дня не выходила на связь. Соседи начали ее искать.

- Телефон Юли молчал. На улице тоже не появлялась. Увидела ее мужа с сыном. Сказал, что жена пропала. А сам поцарапанный стоит, в дом не пустил. Отвел малого к родственникам и исчез, - продолжает Виктория. - Сразу неладное почувствовала, потому что она за ребенком тряслась и никогда его не оставляла.

Юлия Волоха по образованию медсестра. Воспитывала сына Матвея 2,5 года от предыдущих отношений. Жила в гражданском браке с 25-летним Константином Бондаренко. Муж служил по контракту в воинской части в поселке Черкасское Новомосковского района. Там и познакомился с Юлей. Вместе прожили год. Дом в Орловщине арендовали. Ждали рождения общего ребенка. Знакомые считают, что именно он убил женщину.

- Все в шоке от трагедии. Они девочку ждали. Юля говорила, срок в середине мая поставили. Последний раз ее видели в Страстную пятницу. Трудно сказать, что там у них произошло. Говорят, то ли Костю уволили с работы, то ли оштрафовали. Он даже спалил документы - паспорт и удостоверение. Может, выпил с досады, а ему нельзя было, - говорит 30-летняя Виталия Расточило. - Он сам говорил, что только понюхает алкоголь, у него планка падает. Поэтому обычно не пил, был адекватен. Любил Юлю и ее сына, ждал общего ребенка. Думаю, в доме ее убил, там вся комната кровью залита. А потом ночью, когда люди в церкви куличи святили, выбросил женщину в колодец. Была без белья, в одной футболке.

Семья порядочная, на учете в социальных службах не стояла, говорят в сельском совете.

- Они иногородние оба, из Магдалиновки приехали. Поэтому о них знаем мало, - рассказывает староста села Виктор Гаценко, 54 года. - Но за то время, что жили здесь - ничего плохого сказать нельзя. Обычные люди. Мирно жили, о ребенке заботились. Отец убитой говорит, что Костя был спокоен, как кот. Никогда не слышал от него ругани. Экспертизы, от чего умерла женщина, пока нет.

Константина Бондаренко ищет полиция. Опеку над сыном убитой оформляют ее родители.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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