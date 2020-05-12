"Схватил меня и ударил ножом. Я упала"

В городе Шпола Черкасской области 39-летний Сергей набросился с ножом на бывшую жену 37-летнюю Олесю Россу 21 апреля. Пытаясь скрыться, женщина выпала из окна квартиры на втором этаже. В тяжелом состоянии ее забрали в реанимацию.

— Мы с Сергеем разведены. Жили отдельно. Я - в "двухкомнатке" с двумя детьми (родила их от предыдущих отношений. – ГПУ). В тот день они гостили у бабушки. Вернулась домой около двух дня, — рассказывает Олеся. — С полчаса говорила по телефону. Потом заметила на кухне мокрое полотенце и почувствовала запах одеколона. Занервничала. Проверила детскую комнату и балкон — никого. Когда зашла в свою спальню, Сережа выскочил на меня с ножом. Успела добежать на кухню и открыть окно. Там он схватил еще один нож, больший. Начал меня бить.

В этот момент в дверь постучали родители Олеси. Сергей отвлекся. Женщина сбила его с ног и пыталась убежать.

— Вылезла на подоконник и хотела перелезть на крышу аптеки, — продолжает Олеся. — Но он схватил меня и ударил ножом. Не удержала равновесие и выпала из окна. Сергей тем временем сбежал.

Олеся и Сергей развелись в декабре 2019-го. Вместе прожили три года. По словам Олеси, муж не мог принять их расставание, ревновал. Постоянно угрожал. Обещал расправиться с ней и ее родителями. Залезал к женщине в дом с электрошокером. Она написала на Сергея два заявления в полицию.

— Под подъездом суетились люди. Решил узнать, что происходит. Вышел из квартиры и встретил Серегу. Говорил, спешит в больницу, — говорит Андрей, сосед Олеси. — Когда я вышел на улицу, на земле лежала Леся в крови. Возле нее стояли родители, соседи.

Мать пострадавшей 62-летняя Валентина Россу не сказала знакомым, что случилось с дочерью.

— У Леси разбиты ноги, сотрясение головного мозга, ушибы, — говорит Валентина Россу. — Никому не признаюсь, что такое с ней муж сделал. Говорю, в аварию попала. Потому что будут осуждать. Мол, сама такого выбрала.

Сергея полицейские поймали в четыре утра следующего дня в другом городе.

— Мужчину подозревают в покушении на убийство. Суд на время следствия отпустил его под домашний арест. Прокуратура подала апелляцию, — говорит руководитель Шполянского райотдела полиции Виталий Купич.