Столицу освободили от оккупантов

Французы оккупантов ненавидели, но не показывали это - боялись мести. Многие парижан приспособили и сотрудничали с нацистами. Фото: gettyimages

После четырех лет нацистской оккупации 25 августа 1944-го французская вторая мотопехотная дивизия и американская четвёртая пехотная дивизия освободили Париж. Войска генерала Шарля де Голля прошли победным маршем по Елисейским полям.

Власти Франции не смогли организовать должное сопротивление агрессору, в правительстве преобладали сторонники капитуляции. Франция потеряли контроль над 60% своей территории, флотом, полностью роззброювалась и обязывалась содержать немецкие и итальянские оккупационные войска. Правительство бежало из столицы.

Для французов наступили тяжелые времена. Оккупантов ненавидели, но не показывали это - боялись мести. Многие парижан приспособились и сотрудничали с нацистами. Город жил по берлинскому времени и с немецкими вывесками. Ввели комендантский час.

За четыре года оккупации из Парижа в Германию перевезли 4174 произведений искусства в 138 вагонах.

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15 августа 1944-го воздушный и морской десанты высадились в районе Сен-Тропеза и Канн. Французские части двинулись на Тулон и Марсель, американские - на Лион. Операция была осуществлена ​​успешно, и союзники вышли к границам Германии. Войска союзников, наступавших в Нормандии, освободили Париж.

В течение ночи сопротивление немцев было преодолено и они сдались в плен. 25 августа арестовали генерала Холтица. Он подписал акт о передаче города правительства генерала де Голля.

На следующий день Шарль де Голль и Леклерк приняли торжественный парад войск на Елисейских полях.

9 мая 1944-го войско 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от нацистов. Этим завершили Крымскую операцию. За месяц до того начали штурм мощных укреплений немцев. 13 апреля освобождены Симферополь, Евпатория и Феодосия; 14 и 15 апреля - Бахчисарай, Судак и Алушта. 15 апреля передовые части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу Севастополя.