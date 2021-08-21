Столицу освободили от оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 279
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 297
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 792
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1053
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 9126
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1035
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1431
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 594
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 639
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
4
12
7
11
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1179
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 225
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1251
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1773
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 522
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 08:21

Столицу освободили от оккупантов

  Комментировать
Столицу освободили от оккупантов
Французы оккупантов ненавидели, но не показывали это - боялись мести. Многие парижан приспособили и сотрудничали с нацистами. Фото: gettyimages

После четырех лет нацистской оккупации 25 августа 1944-го французская вторая мотопехотная дивизия и американская четвёртая пехотная дивизия освободили Париж. Войска генерала Шарля де Голля прошли победным маршем по Елисейским полям.

Власти Франции не смогли организовать должное сопротивление агрессору, в правительстве преобладали сторонники капитуляции. Франция потеряли контроль над 60% своей территории, флотом, полностью роззброювалась и обязывалась содержать немецкие и итальянские оккупационные войска. Правительство бежало из столицы.

Для французов наступили тяжелые времена. Оккупантов ненавидели, но не показывали это - боялись мести. Многие парижан приспособились и сотрудничали с нацистами. Город жил по берлинскому времени и с немецкими вывесками. Ввели комендантский час.

За четыре года оккупации из Парижа в Германию перевезли 4174 произведений искусства в 138 вагонах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начали крупнейшую десантную операцию

15 августа 1944-го воздушный и морской десанты высадились в районе Сен-Тропеза и Канн. Французские части двинулись на Тулон и Марсель, американские - на Лион. Операция была осуществлена ​​успешно, и союзники вышли к границам Германии. Войска союзников, наступавших в Нормандии, освободили Париж.

В течение ночи сопротивление немцев было преодолено и они сдались в плен. 25 августа арестовали генерала Холтица. Он подписал акт о передаче города правительства генерала де Голля.

На следующий день Шарль де Голль и Леклерк приняли торжественный парад войск на Елисейских полях.

9 мая 1944-го войско 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от нацистов. Этим завершили Крымскую операцию. За месяц до того начали штурм мощных укреплений немцев.

13 апреля освобождены Симферополь, Евпатория и Феодосия; 14 и 15 апреля - Бахчисарай, Судак и Алушта. 15 апреля передовые части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу Севастополя.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столицу освободили от оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 10611
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 9126
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 6075
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 6003
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 3969
История
На строительстве нашли кость мамонта
На строительстве нашли кость мамонта Просмотров: 117
Вышла первая серия документального проекта "10 Дней независимости"
Вышла первая серия документального проекта "10 Дней независимости"
 Просмотров: 108
Украина стала независимой
Украина стала независимой
5
 Просмотров: 585
Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы
Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы Просмотров: 378
Немецкая армия проиграла битву
Немецкая армия проиграла битву
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
11
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 239
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть